„Guvernul Viorica Dăncilă va rămâne în istorie ca cel mai slab pe care l-a dat vreodată PSD”

Senatorul Adrian Ţuţuianu, vicepreşedinte Pro România, a revenit astăzi cu explicaţii „pentru votanţii de centru stânga” şi a punctat cele mai importante motive pentru votul de la moţiunea de cenzură. Ţuţuianu a spus că parlamentarii Pro România au votat în interesul ţării şi nu pentru a aduce Dreapta politică la putere în România:

„Au fost motivaţii care au obligat politicienii să gândească la interesul României, nu doar la interese înguste, de partid. Una dintre motivaţii este evoluţia deficitului bugetar. Împrumuturile mari pe care România le face astăzi pentru a finanţa deficitul şi împrumuturile anterioare, la dobânzi care sunt peste 4%, în timp ce state cum ar fi Grecia, trecute recent prin probleme dificile, se împrumută undeva sub 2% de pe piaţa internaţională.

Eşecul în ceea ce înseamnă infrastructura reprezintă un alt motiv important. România nu are astăzi drumuri naţionale, drumuri expres, nu are autostrăzi, este o ţară blocată şi care nu are niciun fel de perspectivă economică din această privinţă. În al treilea rând, un eşec major în ceea ce înseamnă absorbţia fondurilor europene. Suntem astăzi la patru ani de la începerea exerciţiului financiar al Uniunii Europene şi România nu a trecut pe fondurile structurale de o absorbţie de 20%. În al cincilea rând, prestaţia foarte proastă a guvernării. Guvernul Viorica Dăncilă va rămâne în istorie ca fiind guvernul cel mai slab pe care l-a dat vreodată Partidul Social Democrat. Un guvern în care au fost foarte mulţi amatori, persoane care nu aveau pregătirea necesară pentru asemenea funcţii. De aceea am votat moţiunea de cenzură şi nu pentru că, în vreun fel, ne-am gândit că rolul nostru este de a aduce Dreapta la putere în România.”