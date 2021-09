Guvernul propune o schemă de compensare pentru facturile la energie electrică şi gaze naturale

Statul va suporta 18 bani din prețul unui kilowatt la facturile cu un consum între 30 și 200 de kilowați lunar. În cazul gazelor, statul va plăti 25% din factură pentru un consum care ar putea ajunge la 1.200 de metri cubi. Cum s-a ajuns la aceste valori?

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat că, în cazul energiei electrice, s-a avut in vedere prețul minim pe kilowatt de 64 de bani și unul mediu de 82 de bani, diferenta de 18 bani pe kwh urmând a fi subvenționată în totalitate de stat. Legat de nivelul de consum, s-a luat în considerare că sub 30 de kilowați/lună este vorba despre case nelocuite sau de vacanță, iar peste 200 de kwh/lună sunt consumatori cu venituri peste medie. Acest consum mediu îl au 5.172.193 de gospodării, care ar însemna un total de aproape 13 mil-

ioane de români.

Subvenția nu îi vizează pe consumatorii vulnerabili care intră sub incidența legii consumatorului vulnerabil. Schema propusă de govern este destul de simplă și nu pune oamenii pe drumuri. Astfel, la sfârșitul fiecărei luni, furnizorii vor emite facturi, vor trece acest discount și vor intocmi borderouri pe care le vor prezenta în declaratiile la buget de la ANAF. Ulterior, diferențele se vor scădea din declarațiile de la taxe și impozite.

În privința gazelor, s-a luat un preț de referință de 255 de lei pe kwh și tranșe de consum până la 1.200 de metri cubi care ar corespunde unei case cu o suprafață până în 120 de metri pătrați. Până la un consum anual de 1.200 metri cubi, toate tipurile de locuințe vor beneficia de un ajutor de 25% din valoarea facturii. Furnizorii vor trece aceste discounturi în factură.