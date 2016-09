Guvernul majorează la 250 de lei sprijinul lunar pe care îl acordă elevilor care frecventează învăţământul profesional

Share This





















În acest an şcolar, fiecare elev care va frecventa o formă de învăţământ profesional va primi de la stat 250 de lei, sub formă de „bursă profesională”, potrivit unui proiect de act normativ al Guvernului. De fapt, Guvernul acordă această bursă încă din anul 2012, în baza unui act normativ adoptat la acea vreme (HG 1062/2012), dar, până acum, valoarea ei era de 200 de lei.

Acum, prin acest proiect de act normativ, valoarea acestei burse creşte la 250 de lei.

De bursa de 250 de lei vor beneficia aproximativ 100.000 de elevi care se află acum în anul I, II sau III din învăţământul profesional.

Pentru a intra în posesia acestor bani, doritorul trebuie să depună o cerere, la unitatea de învăţământ la care este înscris, în perioada 15-25 decembrie.

În judeţul Dâmboviţa, potrivit informaţiilor oferite de inspectorul şcolar Valentin Stancu, purtător de cuvânt al IŞJ Dâmboviţa, anul trecut 1264 de elevi au beneficiat de această bursă, iar anul acesta numărul va fi de 1571. în plus, 111 elevi primesc şi sprijin de la agenţi economici. Este vorba despre 54 elevi de la Liceul „Voievodul Mircea” din Târgovişte, sprijiniţi financiar de OMV Petrom, şi 57 elevi d la Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” din Târgovişte, sprijiniţi financiar de SC Ni met.