Guvernul declarÄƒ cÄƒ va sprijini realizarea Centrului de recuperare, refacere ÅŸi reabilitare de la MÄƒnÄƒstirea Dealu

Share This





















Duminică, 10 iunie 2018, prezenţi la evenimentul de resfinţire a Bisericii Mănăstirii Dealu, Ministrul Apărării, Mihai Fifor, dar şi premierul Viorica Dăncilă, şi-au făcut timp, şi pentru câteva minute au stat de vorbă cu delegaţia Asociaţiei militarilor veterani şi veteranilor cu dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de mir” (AMVVD), condusă de preşedintele Marius Apostol, despre marele proiect Centrul de Refacere şi Recuperare pentru Militarii Veterani şi Veterani cu Dizabilităţi, militari răniţi în teatrele de operaţii militare. Înalţii demnitarii au dat asigurări că vor sprijini realizarea proiectului, ba mai mult, săptămâna viitoare vor face o vizită la acest obiectiv care se realizează pe locaţia fostului spital de la Mănăstirea Dealu:

„Eu am rugat comandantul Spitalului Militar Central, să-şi facă o analiză foarte, foarte serioasă şi în cel mai scurt timp să-mi prezinte o listă cu materialele care pot fi donate acestei facilităţi, pentru că încercăm să sprijinim câte de mult putem. Repet, este o asociere un pic mai dificilă, dar găsim soluţia şi am discutat şi cu doamna prim-ministru. Alminteri, şi doamna prim-ministru va veni într-o vizită la această facilitate de recuperare pentru militari români”, a declarat ministrul Apărării, Mihai Fifor.

După cum ştim, Asociaţia militarilor veterani şi veteranilor cu dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de mir” (AMVVD) cu sprijinul administraţie Târgovişte, dar şi a altor instituţii şi oameni cu suflet mare au demarat un proiect ambiţios privind construirea pe locaţia fostului spital de la Mănăstirea Dealu a singurului centru de recuperare medicală din România a militarilor români şi a militarilor veterani, participanţi în teatrele de operaţii militare. Acesta ar urma să fie singurul astfel de centru din Europa de Est.

Primăria Târgovişte a dat în folosinţă cu titlu gratuit în favoarea Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de mir” (AMVVD), imobilele aflate în locaţia fostului spital Mănăstirea Dealu.

Asociaţia militarilor veterani şi veteranilor cu dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-lzvorâtorul de mir” (AMVVD) depune mari eforturi dar are nevoie în continuare de sprijin pentru a realiza proiectul de construire a Centrului de Refacere şi Recuperare pentru Militarii Veterani şi Veterani cu Dizabilităţi”, militari răniţi în teatrele de operaţii militare. Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie- lzvorâtorul de mir” (A.M.V.V.D.) a organizat la sfârşitul săptămânii trecute, în curtea CRRR-AMVVD, spectacolul caritabil „SUFLET DE EROU Vll”.

Evenimentul şi-a propus strângerea de fonduri pentru construirea PRIMULUl CENTRU DE RECUPERARE REFACERE Şl REABILITARE (C.R.R.R.) la standarde internaţionale pentru tratarea şi recuperarea fizică şi psihică a militarilor veterani răniţi în Teatrele de Operaţii, a militari veterani ce au rămas cu afecţiuni fizice şi psihice pentru tot restul vieţii, precum şi a familiilor militarilor căzuţi departe de ţară, sub drapelul României.