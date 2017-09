Guvernatorul BNR va fi luat la întrebări

Share This





















Guvernatorul BNR, Mugur isărescu, este invitat marţea viitoare, pentru a da explicaţii legate de atitudinea contradictorie a Băncii Naţionale cu privire la reglementarea instituţiilor financiare nebancare (iFN-uri), care au perceput ani de zile dobânzi exorrbitante sub ochii

BNR.

„Ani de zile BNR a spus că nu are pârghii asupra acestor societăţi financiare nebancare. În urmă cu trei săptămâni, am constatat că Banca Naţională a putut să intervină”, a explicat Daniel Zamfir (PNL), preşedintele Comisiei economice din Senat.

Zamfir l-a invitat pe guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur isărescu, la o audiere în comisie, programată pentru marţi, pe mai multe teme, una dintre ele fiind „practicile incorecte” ale instituţiilor financiare nebancare.

Daniel Zamfir a precizat că invitaţia a fost trimisă deja lui Mugur isărescu, întâlnirea membrilor Comisiei cu guvernatorul BNR fiind programată pentru marţi, la ora 13, cu mai multe teme care vor fi abordate.

„Cel mai important lucru este cel referitor la supravegherea BNR a activităţii instituţiilor financiare nebancare. Ani de zile BNR a spus că nu are pârghii asupra acestor societăţi financiare nebancare. În urmă cu trei săptămâni, am constatat că Banca Naţională a putut să intervină. A stopat aceste practici incorecte ale instituţiilor de credit nebancare, iar întrebarea pe care aş pune-o domnului isărescu este de ce nu a intervenit în toată această perioadă, a lăsat ani de zile aceste iFN să practice nişte dobânzi absolut aberante, ajungând până la 78.000 % şi a intervenit acum. Este o întrebare simplă, logică, de bun simţ”. a declarat Daniel Zamfir. (M.C.)