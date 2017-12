GRUPĂRI DE CRIMINALITATE ORGANIZATA, DESTRUCTURATE

Share This





















Pe parcursul ultimelor două săptămâni, Poliţia Română a efectuat peste 200 de percheziţii, pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată.

În urma acestor activităţi, au fost ridicate şi indisponibilizate droguri, bani, echipamente I.T. şi alte bunuri folosite sau provenite din activitatea infracţională. În perioada 6 – 20 decembrie a.c., 443 de poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate au acţionat pentru destructurarea grupurilor infracţionale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic şi consum ilicit de droguri şi spălare de bani.

Astfel, poliţiştii au organizat 37 de acţiuni operative, în cadrul cărora au fost efectuate 201 percheziţii domiciliare. Au fost derulate activităţi investigative pentru probarea activităţii infracţionale a 291 de persoane, dintre care 50 au fost reţinute sau arestate, iar o persoană a fost plasată sub control judiciar. Au fost ridicate 7.862 de grame de cannabis, 40 de seminţe şi 133 de ghivece cu plante de canabis, 6.200 de grame de muguri cannabis, 9 doze de heroină, 22.703 grame de masă vegetală, 90 de plicuri de substanţe vegetale, 23 de comprimate, precum şi o narghilea, 7 cântare şi 26 de grindere.

De asemenea, au fost indisponibi-lizate 11 autoturisme, 7 laptopuri, 9 sisteme informatice, o cameră video, 3 tablete, 107 telefoane mobile, 38 de cartele SIM, 13 medii de stocare şi un HDD.

Au fost ridicate şi 3 arme, 279 de cartuşe, 3 arme albe, 60 de kg. de cafea, 150.317 ţigarete de contrabandă, 42 de sticle de whisky, 518 cutii de artificii, 4 carduri bancare, precum şi 358.798 de lei, 29.110 euro, 1.140 de dolari, 2.545 de lire sterline şi 20 de franci elveţieni.

În activităţile desfăşurate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au fost angrenaţi şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, luptători de la acţiuni speciale şi jandarmi.