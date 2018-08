GRUPĂRI DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ, DESTRUCTURATE ÎN PRIMELE 7 LUNI ALE ANULUI

Share This





















Aproape 120 de kilograme de droguri, peste 44.000.000 de lei în monedă naţională şi echivalent în valută, 138 de autoturisme, 275 de imobile şi peste 7 kilograme de aur au ridicate ori fac obiectul unor sechestre instituite în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurori, în primele 7 luni ale anului.În primele 7 luni ale anului, Poliţia Română, prin structurile specializate de combatere a criminalităţii organizate a continuat acţiunile pentru destruc-turarea grupurilor infracţionale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic de droguri, finanţarea terorismului şi spălarea banilor.Poliţiştii au organizat 979 de acţiuni operative, acţionând atât la nivel naţional, cât şi internaţional pentru destructurarea grupărilor de criminalitate organi-zată.În cadrul acestor acţiuni, au fost efectuate 2.395 de percheziţii domiciliare, 986 de persoane fiind reţinute, 816 arestate preventiv şi 413 plasate sub control judiciar.În urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate în acţiunile proprii de urmărire penală ori sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au fost instituite sechestre sau au fost ridicaţi în vederea confiscării 5.370.815 lei, 8.263.097 de euro,

57.070 de dolari SUA, 7,30 kg.

de aur, 275 de imobile, 138 de autoturisme şi 11 arme de foc.Au fost recuperaţi 417.060 de lei, 175.575 de euro, 25.881 de dolari SUA, 9.015 lire sterline, monedă susceptibilă a fi falsifi-cată.De asemenea, au fost identificate 39 de culturi ilegale de droguri (19 indoor) şi au fost confiscate 118,31 kg. de droguri şi

264.039 de

comprimate.Activităţile informativ-operative şi de cercetare penală şi desfăşurate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate au condus la destructurarea a 98 de grupări infracţionale organizate în scopul comiterii de infracţiuni grave, formate din 742 persoane, trimise în judecată. Din totalul persoanelor trimise în judecată, 348 au fost arestate.ln urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate în baza ordonanţelor emise în dosarele penale, unităţile de parchet au emis 891 de rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, prin care au fost trimise în judecată 2.012 persoane fizice şi juridice bănuite de săvârşirea a 4.293 de infracţiuni.Complexitatea cazurilor şi diversitatea modurilor de operare, precum şi caracterul transnaţional al activităţii grupărilor de criminalitate organizată necesită întărirea cooperării interinstituţionale şi internaţionale, autorităţile române fiind parteneri în efortul internaţional de combatere a criminalităţii organizate.ln activităţile desfăşurate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au fost angrenaţi şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, luptători de la acţiuni speciale şi jandarmi.