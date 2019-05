GRUPĂRI DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ, DESTRUCTURATE

Share This





















Pe parcursul ultimelor două săptămâni, Poliţia Română şi D.I.I.C.O.T. au efectuat 110 percheziţii pentru destruc-turarea unor grupări de criminalitate organizată. Au fost indisponibilizate droguri, bani, în lei şi în valută, echipamente IT, arme de foc şi ţigări de contrabandă.

Astfel, în perioada 3 – 16 mai a.c., poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate au acţionat pentru destructurarea grupurilor infracţionale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic şi consum ilicit de droguri şi spălare de bani.

Pentru probarea activităţii infracţionale a 178 de persoane, poliţiştii şi procurorii au organizat 31 de acţiuni operative. 48 de persoane au fost reţinute sau arestate.

În urma acţiunilor, au fost indisponibilizate 10 kilograme de canabis, jumătate de kilogram de haşiş, heroină, cocaină, ecstasy, MDMA, plante de can-abis, masă vegetală, substanţe psihoac-tive şi comprimate.

Au fost ridicate 7 cântare electronice şi 4 grindere, folosite în activitatea de trafic de droguri, fiind indiponibilizată o instalaţie utilizată la întreţinerea unei culturi de canabis. De asemenea, poliţiştii au ridicat bani (peste 70.000 de lei şi aproape 2.000 de euro), 15 carduri bancare şi echipamente: 18 laptopuri, 5 tablete, peste 100 de telefoane mobile şi 68 de cartele SIM, 51 de medii de stocare, 12 dispozitive de skimming, 5 staţii de emisie-recepţie şi 6 harduri externe. Au mai fost indisponibilizate 4 autoturisme, peste 700 de obiecte pirotehnice interzise la deţinere, 5 arme de foc şi 33 de cartuşe, precum şi aproape 20.000 de pachete de ţigări de contrabandă. In activităţile desfăşurate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au fost angrenaţi şi poliţişti ai inspectoratelor de poliţie judeţene şi jandarmi.