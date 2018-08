GRUPĂ INFERNALĂ PENTRU NAŢIONALA DE BASCHET 3X3 A ROMÂNIEI

Share This





















Cea de-a patra ediţie a „FIBA 3×3 Europe Cup 2018” va avea loc în Bucureşti, în perioada 14-16 septembrie, Capitala României urmând să găzduiască cel mai important turneu de baschet 3×3 de pe Bătrânul Continent din acest an. Conform datelor oferite de forul internaţional, la startul FIBA 3×3 Europe Cup 2018 vor fi prezente 24 de echipe reprezentând 17 ţări, echipe care au obţinut vizele pentru Bucureşti în urma rezultatelor obţinute în cele 3 turnee de calificare de la Constanţa, Escaldes-Engordany şi Poitiers. Atât în competiţia masculină, cât şi în cea feminină, competitoarele de la turneul final au fost distribuite în câte patru grupe iar primele doua echipe clasate în fiecare serie urmează să acceada în fazele eliminatorii.

Bazându-se pe clasamentul mondial realizat la 1 august pe federaţiile naţionale, FIBA a anunţat joi după-amiază componenţa grupelor din cadrul „FIBA 3×3 Europe Cup 2018”. Astfel, în întrecerea feminină, România, fosta vicecampioană europeană în 2016, se va confrunta cu incomodele selecţionate ale Serbiei şi Olandei, ultima fiind medaliată cu bronz la ultima ediţie continentală.

Dar iata componenţa grupelor la feminin:

Grupa A: Ucraina (1), Spania (8), Elveţia (9) Grupa B: Franţa (2), Cehia (7), Belarus (10) Grupa C: Olanda (3), România (6), Serbia (11) Grupa D: Ungaria (4), Italia (5), Belgia (12)

@n competiţia masculină, România, prima campioană europeană în 2014, a fost distribuită în Grupa C alături de redutabila echipă a Letoniei, deţinătoarea trofeului continental, dar şi de incomoda naţională a Ungariei.

Dar iata componenţa grupelor la masculin:

Grupa A: Serbia (1), Spania (8), Bosnia&Herţegovina (9) Grupa B: Slovenia (2), Franţa (7), Elveţia (10) Grupa C: Letonia (3), România (6), Ungaria (11) Grupa D: Rusia (4), Polonia (5), Belgia (12)