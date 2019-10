Grup infracţional organizat, specializat în procurarea şi furnizarea de droguri de risc, de mare risc, destructurat

Share This





















In perioada noiembrie 2018-august 2019, poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa, sub coordonarea unui procuror de la D.I.I.C.O.T-Biroul Teritorial Dâmboviţa, au documentat activitatea infracţională a unui grup infracţional organizat, structurat pe 2 celule şi specializat în procurarea şi furnizarea de droguri de risc, de mare risc şi de substanţe susceptibile a avea efect psihoactiv către diverşi consumatori din Târgovişte şi Doiceşti. Astfel, la data de 18 noiembrie 2018, structura de combatere a criminalităţii organizate Dâmboviţa a sesizat D.I.I.C.O.T-Biroul Teritorial Dâmboviţa cu privire la existenţa unui grup de persoane ce acţiona pe raza judeţului şi care avea ca preocupare infracţională comercializarea de astfel de substanţe către consumatori majori şi minori.

Investigaţia penală declanşată a confirmat existenţa unui grup infracţional organizat cu ramnifi-caţii pe raza municipiului Constanţa, grup care a avut, încă de la constituire, drept scop comercializarea de substanţe psihoactive, cannabis şi ecstasy în Târgovişte şi pe raza comunelor învecinate.

În urma probelor administrate, la data de 27 martie a.c., au fost efectuate 15 percheziţii, iar 5 persoane au fost arestate preventiv.

La data de 17 aprilie a.c., au fost efectuate noi percheziţii, fiind arestate preventiv alte 3 persoane.

În luna august a.c., prin actul de sesizare al instanţei de judecată, au fost trimise în judecată 17 persoane, dintre care 8 în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea a 47 de infracţiuni, respectiv constituirea unui grup infracţional organizat,trafic de droguri de mare risc, trafic de droguri de risc, efectuarea fără drept de operaţiuni cu substanţe psihoactive, deţinerea de droguri de mare risc în vederea consumului propriu, deţinerea de droguri de risc în vederea consumului propriu, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei, şantaj, ameninţare, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere şi conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

Din totalul celor 17 persoane trimise în judecată, 2 sunt minore, de 16, respectiv 17 ani, acestea abandonând cursurile şcolare.

Totodată, în cadrul cercetărilor, au fost audiate în calitate de martor 38 de persoane despre care existau date că şi-ar fi procurat substanţe psi-hoactive sau droguri de la persoanele cercetate. Dintre acestea, 9 sunt adolescenţi, cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, elevi de la 4 licee din Târgovişte.

De la persoanele cercetate au fost confiscaţi 187.810 lei, bani obţinuţi din desfăşurarea activităţilor ilicite în scopul cărora grupul infracţional a fost constituit.

De asemenea, valoare pe piaţă a drogurilor indisponibi-lizate în urma descinderilor depăşeşte 100.000 de lei.