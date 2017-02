GREEN ŞI COKER AU CÂŞTIGAT ŞI ALL-STAR GAME-UL 2017. După succesul din Cupa României, cele două jucătoare ale CSM-ului selecţionate în All Star Game au făcut spectacol în faţa selecţionatei Nordului

Share This





















Timp de cinci zile, Sala Sporturilor „Kati Szabo” din Sf. Gheorghe a găzduit turneul Final 8 Cupa României, feminin, întreceri care s-au încheiat după o finală dramatică şi tensionată cu victoria CSM Târgovişte, urmat duminică seară de tradiţionalul All Star Game, ediţia 2017, un spectacol în care cele mai populare şi valoroase baschetbaliste din LNBF au oferit cu generozitate publicului mai multe momente de neuitat.

Ca şi în ediţiile anterioare, confruntarea dintre selecţionatele NORD şi SUD a făcut deliciul spectatorilor, printre care am remarcat că s-au numărat foarte mulţi copii dornici să urmărească „pe viu” vedetele LNBF şi să obţină autografe de la sportivele preferate. După un meci echilibrat, cu multe răsturnări de situaţie şi pigmentat cu multe faze spectaculoase, selecţionata SUD s-a impus cu scorul de 83-82, graţie unor reuşite de la linia de aruncări libere ale coordonatoarei de joc Annemarie Părău-Godri. De altfel, componenta de bază a „Acvilelor”, dar şi a campioanei en-titre ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe a fost desemnată MVP-ul ediţiei All Star Game 2017. Şi dacă tot am menţionat-o pe câştigătoarea celui mai important trofeu de la ALL STAR GAME, Sf. Gheorghe 2017, să mai adăugăm că tot Annemarie Părău-Godri s-a impus în concursul de aruncări de 3 puncte, cu 14 reuşite, depăşindu-le pe Amanda Thompson, Andreea Olah şi Adriene Ross, în vreme ce concursul de îndemânare a fost adjudecat de „argintul viu” Cherise Daniel, de la BC Sirius Tg. Mureş, care a realizat cel mai bun timp în întrecerea pe mini-circuitul de tehnicitate cu Brankica Hadzovic, Romina Filip şi Porchia Green.

Pe de altă parte, fanii din Sf. Gheorghe s-au bucurat şi de alte surprize pregătite de organizatori, una dintre spectatoare câştigând 100 de euro la concursul de aruncări din public după ce a marcat de la linia de libere, în vreme ce patru dintre fanii prezenţi în tribune au fost norocoşi la tombola organizată de FRB şi au intrat în posesia râvnitelor invitaţii din pachetul „Follow my team” la FIBA Eurobasket 2017 (n.n. – acces la toate meciurile naţionalei masculine a României din cadrul Grupei C, de la Cluj-Napoca).