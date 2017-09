Graţie golului înscris de Liviu Mihai în minutul 3, CHINDIA VISEAZĂ DIN NOU

Share This





















Stadion: Eugen Popescu. Spectatori: 1200

A marcat: L. Mihai (min. 3)

Chindia: Popescu – Ciobotariu, Vătavu, Ispas, Mar-

tac – Nisipeanu (66 C. Matei), L. Mihai, Pencea,

Dumitraşcu (73 C. Stoica) – Neicuţescu, Bâtfoi (82

Grigore). Antrenor: Nicu Croitoru.

Ripensia: Rădulescu – Vlădia (73 Bobină), Hecsko,

Apro, Toma – Dumiter, Zaluschi, Stoi, Ungureanu –

Mediop, Golda (60 Matiş). Antrenor: Remus Steop.

Chindia a împuşcat doi iepuri dintr-o lovitură în duelul de sâmbătă, cu Ripensia Timişoara. Elevii lui Nicu Croitoru au rămas în cursa pentru promovare şi au ţinut pe loc una dintre surprizele acestui debut de sezon. În plus, jucătorii Târgoviştei i-a salvat şi locul lui Nicu Croitoru, care nu mai părea atât de sigur de viitorul său pe banca Chindiei după câteva rezultate contradictorii în acest debut de campionat. Golul marcat de Liviu Mihai în minutul 3 al jocului de pe stadionul Eugen Popescu a fost sufficient pentru ca dâmboviţenii să ia cele trei puncte esenţiale şi să facă uitată înfrângerea neaşteptată de la Oradea.

Fără să se poată baza pe cei mai prolifici jucători ai săi din acest sezon, Cherchez şi Honciu, roş-albaştrii au rezistat forcingului de final şi au rămas cu poarta intactă, reuşind totodată să echilibreze şi mai mult lupta pentru promovare în liga secundă.