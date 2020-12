Granturi de 100.000 Euro pentru panouri fotovoltaice şi staţii de încărcare maşini electrice

S-a anunţat oficial şi perioada de înscriere efectivă la finanţările de până la 100.000 de euro fiecare, pentru firmele mici şi mijlocii din domenii diverse şi pensiuni, restaurante, hoteluri şi alţi operatori HoReCa, de orice dimensiune. Programul Electric-Up are şi ghid oficial de finanţare.

După ce a fost demarată perioada de pre-înscrieri (în care potenţialii aplicanţi şi-au făcut profil de utilizator cu parolă pe portalul oficial de granturi), Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a anunţat oficial şi lansarea etapei de depunere a proiectelor.

Astfel, formularul electronic de înscriere în cadrul programului ELECTRIC UP va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro începând de vineri 4 decembrie 2020, ora 10.00 şi va rămâne activ pe o perioadă de 60 de zile.

Reamintim că prin programul Electric-Up, în prima fază, Ministerul Economiei alocă un buget de aproape 100 de milioane de euro, în anul 2021, din care ar urma să se acorde fonduri nerambursabile de până la 100.000 de euro fiecare pentru microîntreprinderi şi firme mici şi mijlocii (IMM) din aproape toate domeniile (cu unele excepţii) şi pentru firme HoReCa indiferent de dimensiune (restaurante, pensiuni, hoteluri etc).

„Prin Programul de finanţare se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor întreprinderi mici şi mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, una dintre activităţile corespunzătoare domeniului HORECA, în sumă maximă de 100.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile”, se arată în Ghidul de finanţare ElectricUp.