Grădiniţa „Rază de Soare” Târgovişte: Abordarea nedreptăţii sociale prin promovarea educaţiei pentru echitate şi incluziune

Trei cadre didactice de la Grădiniţa „Rază de Soare” Târgovişte au participat pe parcursul a patru zile,3-7 martie 202, în Izmir – Turcia, la cea de a cincea activitate transnaţională de învăţare/ predare/ formare din cadrul proiectului de schimb interşcolar ERASMUS+, INCLUDE.NET: „Innovative ways to promote inclusion in its broadest sense, within a panEu-ropean context”.

Activitatea s-a derulat în cadrul LAMIA KARER ORTAOKULU MIDDLE SCHOOL.

Programul activităţii transnaţionale din Turcia a inclus:

0 Vizitarea de şcoli primare, gimnaziale şi a unei grădiniţe din învăţământul de stat;

0 Lecţie demonstrativă – Metode de integrare a copiilor din medii dezavantajate prin intermediul educaţiei tehnologice;

0 Schimb de bune practici între parteneri cu privire la modalităţile de implicare a comunităţii în activităţile şcolii, pentru promovarea drepturilor copiilor, ale minorităţilor şi ale comu

nităţilor dezavantajate;

0 Vizitarea unei şcoli şi a unei grădiniţe din învăţământul privat, Bahceşehir College;

0 Prezentarea alternativei educaţionale oferită de învăţământul privat, asistenţă la lecţii demonstrative de limba engleză, STEM, cod

ing, programare;

0 Prezentarea metodei de evaluare a activităţilor în grădiniţă bazată pe portofoliu interdis-ciplinar, valorificat la finalul fiecărui semestru în comunitatea părinţilor sub formă de expoziţii cu lucrările copiilor;

0 Vizitarea obiectivelor culturale şi istorice reprezentative din oraşul Izmir;

0 Sesiuni de lucru pe platforma eTwinning, precum şi planificarea viitoarelor activităţi de implementare şi de diseminare a noilor strategii didactice învăţate;

0 Evaluarea întâlnirii.

În urma acestei mobilităţi, profesorii participanţi şi toţi membrii echipei de proiect din fiecare instituţie şcolară vor proiecta şi structura activităţi pe baza metodelor învăţate. Acestea vor fi aplicate la grupa/clasa de copii şi ulterior vor încărcate pe twinspace-ul proiectului INCLUDE.NET, constituind modalitatea de implementare,diseminare şi exploatare a bunelor practici pedagogice învăţate în şcoala din Turcia.