Grădiniţa „Rază de Soare” Târgovişte a participat la cea de a şasea activitate transnaţională de învăţare/ predare/ formare din cadrul unui proiect de schimb interşcolar

Cinci cadre didactice din Grădiniţa cu P.P. „Rază de Soare” Târgovişte au participat în Alexandroupoli-Grecia, la cea de a şasea activitate transnaţională de învăţare/ predare/ formare din cadrul proiectului de schimb interşcolar ERASMUS+, INCLUDE.NET: Innovative ways to promote inclusion in its broadest sense, within a panEuropean context. Activitatea s-a derulat în cadrul şcolii primare 1st Experimental Primary School of Alexandroupolis -Grecia, în perioada 25 -27 mai 2021.

Programul activităţii transnaţionale din Grecia a fost constituit dintr-o serie de activităţi şi workshop-uri desfăşurate fizic cu profesorii din şcoala gazdă şi din Grădiniţa cu P.P. „Rază de Soare” – Târgovişte -România, precum şi prezentări ale schimburilor de bune practici între parteneri, acestea fiind diseminate în cadrul sesiunilor on-line cu participarea tuturor partenerilor (Marea Britanie, Cipru, Turcia, Finlanda, Grecia şi România).

În acest context, ţara gazdă a prezentat o serie de materiale şi resurse virtuale de exemplificare a abordărilor pedagogice şi a metodelor pe care le implementează în sesiuni on-line precum:

Lion King goes STEAM – Exemple de activităţi incluzive STEAM, pentru elevii din clasa a Il-a;

Utilizarea istoriei numerelor în predarea matematicii în şcoala primară;

Călătoria numerelor în timp. Implicarea părinţilor în procesul de învăţare;

Abordări didactice inovatoare: CLIL în paradigmă geografică.

Un alt element – cheie al programului a fost reprezentat de schimbul de bune practici şi metode/abordări pedagogice inovatoare prezentate în cadrul workshop-urilor cu tema: