Grădiniţa cu P.P. ,,Rază de Soare” Târgovişte, Şcoală eTwinning 2021 – 2022

Din anul 2021 Grădiniţa cu P.P. „Rază de Soare” Târgovişte a devenit Şcoală eTwinning. ( 2021 – 2022). Grădiniţa cu P.P. ,,Rază de Soare” din Târgovişte implementează începând din anul şcolar 2020 – 2021 încă două proiecte finanţate de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, Acţiunea – cheie 2 :

1) Proiect de schimb interşcolar KA 201 „EMOŢIONAL INTELLIGENCE – FEEL AND ACT APPROPRIATELY „, Nr. Referinta-2020-1-BG01-KA201-079275, cu instituţii de învăţământ din Bulgaria (coordonatorul proiectului), Turcia, Polonia, Spania şi Portugalia.

Responsabil de proiect, Moldoveanu Elisabeta.

Dezvoltarea competenţelor cheie pentru toţi indivizii încă din copilărie şi pe tot parcursul vieţii, achiziţionarea de abilităţi sociale, abilităţi de învăţare precum şi incluziune socială, este scopul acestui proiect, iar obiectivele sunt:

o Încurajarea copiilor să-şi exprime emoţiile;

o încurajarea adulţilor (părinţi şi profesori) să împărtăşească copiilor emoţiile şi să le arate cum să le managerieze;.

o încurajarea copiilor să înţeleagă toată gama de sentimente pe care le poate atinge o persoană, deşi unele acţiuni trebuie să fie limitate, în funcţie de particularităţile de vârstă;

o Înţelegerea atmosferei externe (soare, ploaie, vânt, diferite arome etc.) şi cum acestea poat afecta emoţiile noastre, ceea ce contribuie la dezvoltarea inteligenţei emoţionale.

2) Proiect de schimb interşcolar KA 229 „OPEN MINDS@ INCLUDE. NET” – creative pedagogies, global competencier for inclusion (01.09.2020 – 31.08.2021), cu instituţii de învăţământ din Anglia (coordonatorul proiectului), Cipru, Grecia, Finlanda şi Turcia – responsabil de proiect, Ciulei Florentina.

Obiectivele acestui proiect sunt:

o Dezvoltarea profesională continuă de calitate a cadrelor didactice prin trainig-uri furnizate de experţi naţionali, implementarea în şcolile partenere, evaluând impactul în toate ţările.

o Colaborarea cadrelor didactice ca agenţi ai schimbării, planificând şi evaluând noi metode de predare şi activităţi care decurg din sesiunile de formarea ale experţilor.

o Îmbunătăţirea tuturor obiectivelor prin utilizarea eficientă a IT, dezvoltarea utilizării tehnologiei virtuale ca instrument de comunicare pentru personal şi elevi;

o Consolidarea unei reţele (de aici şi titlul proiectului) de practicieni educaţionali care au experienţă în promovarea incluziunii.

o Schimbul de bune practici / diseminarea expertizei partenerilor atunci când găzduiesc o vizită prin prezentări teoretice şi activităţi practice/workshopuri, invitând şcoli locale partenere, instituţii de formare a profesorilor. Twinspace-ul va fi utilizat ca formă esenţială de comunicare între parteneri, de planificare, de partajare dovezi/de evaluare a impactului noilor abordări.

o Crearea de produse şi instrumente concrete care să permită diseminarea pe scară largă a proiectului la nivel regional, naţional şi internaţional.

La iniţiativa partenerului din UK prima activitate desfăşurată în proiect a fost reprezentată de participarea la competiţia ,,Botlle moments”. Preşcolarii din 9 grupe de la Grădiniţa cu P.P. ,,Rază de Soare” Târgovişte, implicate în acest proiect, au surprins şi realizat prin tehnici artistice variate „singurul lucru pe care le-ar plăcea cel mai mult să îl facă din nou atunci când totul va reveni la normal” prin raportarea la implicaţiile şcolarizării online în contextul pandemiei de COVID-19. (informaţii preluate de pe site https://www.bottlemo-ments.com/covid-19-kids). Au fost respectate etapele descrise pe site-ul competiţiei şi au fost postate lucrările realizate de copii pe contul instituţional de Twitter.

Expoziţia cu lucrările artistice realizate de preşcolari pe baza conceptului propus de proiectul ,,Botlle moments”, a fost realizată în Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare Târgovişte -responsabil Ciulei Florentina. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.