Goran Bregovici şi Ovidiu Lipan Ţăndărică, două concerte de zile mari la Zilele Cetăţii

Share This





















Primăria Târgovişte a pregătit şi anul acesta un program deosebit pentru a marca Zilele Cetăţii, capul de afiş fiind ţinut, de departe, de Goran Bregovici şi la fel de vestita Wedding and Funeral Band. Publicul va avea ocazia să-i asculte pe nu mai puţin îndrăgitul Ovidiu Lipan Ţăndărică, pe Vlad Miriţă ori Trooper şi nu vor lipsi nici concertele de muzică populară. Vor fi organizate tradiţionalele târguri de negustori , meşteşugari şi anticariat dar şi parada, anul acesta cu tema „Târgovişte- privind spre viitor” . Pentru cei mici au fost pregătite numeroase activităţi şi spectacole, cele mai multe organizate şi susţinute de actorii Teatrului Municipal „Tony Bulandra”.

PROGRAM ZILELE CETĂŢII – SEPTEMBRIE 2019 –

02 – 05 SEPTEMBRIE 2019

Activităţi sportive

17.00 – Cupa Chindia la Fotbal -Turneul Cartierelor – Locaţie: Complexul Turistic de Nataţie

17.00 – Cupa Zilele Cetăţii la Tenis de câmp: juniori şi seniori – Locaţie: Parcul Chindia şi Baza Sportivă Vascony

06 SEPTEMBRIE 2019

Activităţi tradiţionale, artistice şi culturale

09.00 – Deschidere Târgul negustorilor organizat de Primăria Municipiului Târgovişte- Locaţie: Parcul Chindia 09:00 – Deschidere eveniment Grădini internaţionale – Locaţie: Parcul Chindia 11:00 – Deschidere Salon Editorial „Ion Heliade Rădulescu” – Locaţie: Scuarul Primăriei

11:00 – Deschidere Târgul de Anticariat -Locaţie: Scuarul Primăriei 11:00 – Deschidere Stand Expoziţional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgovişte / Judeţul Dâmboviţa – organizat de B.P.P.C.D.T în parteneriat cu Complexul Muzeal ,,Curtea Domnească”. Locaţie: Scuarul Primăriei

11:30 – 18:00 – Valori târgoviştene –

expoziţie de pictură, sculptură, ceasuri, costume şi obiecte tradiţionale – Primăria Târgovişte

13:00 – Premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie –

Locaţie: Primăria Târgovişte – Sala Florentină

16:00 – Deschidere oficială Târgul meşterilor populari organizat de Centrul de Cultură al Judeţului Dâmboviţa -Locaţie: Parcul Mitropoliei 18:00 – PARADA -Târgovişte – privind spre viitor – Traseu Teatrul Tony Bulandra- B-dul Carol I – B-dul Mircea cel Bătrân – Calea Domnească – Parcul Chindia

18:30 – 22:00 Concert de muzică populară – organizat de Centrul de Cultură al Judeţului Dâmboviţa – Locaţie: Parcul Mitropoliei

18:30 – Deschiderea oficială a festivalului „Zilele Cetăţii Târgovişte” – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine) 19:00 – Concert „Ethos” susţinut de Vlad Miriţă şi Fraţii Cazanoi – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

20:30 – Concert Trooper – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine) 21:30 – Video mapping – Spectacol de proiecţie lumini pe Turnul Chindiei -Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine -Turnul Chindiei Activităţi sportive

17.00 – Cupa Chindia la

Fotbal – Turneul Cartierelor -Locaţie: Complexul Turistic de Nataţie

17.00 – Cupa Zilele Cetăţii la tenis de câmp: juniori şi seniori – Locaţie: Parcul Chindia şi Baza sportivă Vascony

07 SEPTEMBRIE 2019

Activităţi tradiţionale, artistice şi culturale 09.00 – 23.00 -Târgul negustorilor organizat de Primăria Municipiului Târgovişte – Locaţie: Parcul Chindia 09.00 – 23.00 – Târgul meşterilor populari organizat de Centrul de Cultură al Judeţului Dâmboviţa – Locaţie: Parcul Mitropoliei

11:00 – 18:00 – Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu” – Locaţie: Scuarul Primăriei

11:00 – 21:00 – Târgul de Anticariat -Locaţie: Scuarul Primăriei 11:00 – 18:00 – Stand Expoziţional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgovişte / Judeţul Dâmboviţa – organizat de B.P.P.C,D.T în parteneriat cu Complexul Muzeal ,,Curtea Domnească”. Locaţie: Scuarul Primăriei

11:30 – 18:00 – Valori târgoviştene –

expoziţie de pictură, sculptură, ceasuri, costume şi obiecte tradiţionale – Primăria Târgovişte

11:00 – „Cartierul Copiilor” – Spectacol de teatru susţinut de Teatrul Tony

Bulandra – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

12:00 – „Cartierul Copiilor” – Spectacol de dans – clasa Daniela Rotari – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine) 14:30 – „Cartierul Copiilor” – Spectacol interactiv şi concursuri pentru copii -Teatrul Vostru Sibiu – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine) 16:30 – „Cartierul Copiilor” – Opera Comică pentru copii Bucureşti -Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine) 17:00 – Expoziţie „Retrospectiva anualelor de arhitectură”, realizată de Ordinul Arhitecţilor din România, filiala Muntenia Vest – Locaţie: Centrul Vechi al municipiului Târgovişte 20:30 – Concert „Renaşterea spiritului -Călătorie Balcanică” susţinut de Ovidiu Lipan Ţăndărică şi invitaţii săi: Rona Hartner, Stelu Enache, Panţîru Brass, Grupul Balcano – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

Activităţi sportive

17.00 – Cupa Zilele Cetăţii la tenis de câmp : juniori şi seniori- Locaţie: Parcul Chindia şi Baza sportivă Vascony 17.00 – Cupa Chindia la Fotbal – Turneul Cartierelor – festivitatea de premiere -Locaţie: Complexul Turistic de Nataţie 18.00 – FOTBAL: Echipa Consiliului Local Municipal vs. Old Boys „Petrolul Ploieşti” – Locaţie: Complexul Turistic de Nataţie

08 SEPTEMBRIE 2019

Activităţi festive şi religioase

09:00 – Slujba religioasă de Sfânta Zi a Naşterii Maicii Domnului – Locaţie: Catedrala Mitropolitană Târgovişte 12:00 – Procesiune pe traseul: Mitropolia Târgovişte – Bulevardul Mircea cel Bătrân – Calea Domnească- Curtea Domnească 13:00 – Şedinţa festivă a Consiliului Local Municipal Târgovişte – Locaţie: Curtea Domnească

Activităţi tradiţionale, artistice şi culturale

10.00 – 23.00 – Târgul negustorilor organizat de Primăria Municipiului Târgovişte -Locaţie: Parcul Chindia 10.00 – 23.00 – Târgul meşterilor populari organizat de Centrul de Cultură al Judeţului Dâmboviţa – Locaţie: Parcul Mitropoliei

10:00 – 18:00 – Târgul de Anticariat – Locaţie: Scuarul Primăriei 10:00-18:00 -Salonul Editorial „Ion Heliade Rădulescu” – Locaţie: Scuarul Primăriei

10:00-18:00 – Stand Expoziţional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgovişte / Judeţul Dâmboviţa – organizat de B.P.P.C.D.T în parteneriat cu Complexul Muzeal ,,Curtea Domnească”. Locaţie: Scuarul Primăriei

11:00 – Cartierul Copiilor – Teatrul Vostru Sibiu – spectacol interactiv, concursuri cu şi pentru copii – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

12:30 – Cartierul Copiilor – Spectacol pentru copii cu Magicianul (Marian Râlea) – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

15:00 – Premierea concurenţilor din cadrul evenimentului „Grădini medievale”- Locaţie: Parcul Chindia 17:00 -Valori târgoviştene: Corul Liceului Ienăchiţă Văcărescu şi Concert de muzică de film -susţinut de orchestra Liceului Bălaşa Doamna -Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine) 20:00 – Concert de muzică electronică -susţinut de DJ KT şi DJ Dinu Ivan -Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine) 21:00 – Concert extraordinar – susţinut de Goran Bregovic & Wedding and Funeral Band- Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

După 22:00 – Foc de artificii – Locaţie: Parcul Chindia (zona ruine)

Activităţi sportive

15.00 – Festivitatea de premiere – Cupa Zilele Cetăţii la tenis de câmp : juniori şi seniori – Locaţie: Parcul Chindia şi Baza sportivă Vascony