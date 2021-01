GOL CU PICIORUL GREŞIT

Valmir Berisha este atacantul de 24 de ani al Chindiei Târgovişte care a adus sâmbătă seara victoria echipei sale în şoseaua Ştefan cel Mare. Jucătorul, provenit din părinţi kosovari, a jucat deja câteva meciuri penru naţionala Under 17 şi Under 19 a Suediei.

Dinamo a fost învinsă sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-1, de echipa Chindia Târgovişte, într-un meci din etapa a 17-a a Ligii I. Oaspeţii sunt în acest moment pe poziţia a 6-a, pe loc de playoff, cu 24 de puncte din 16 meciuri.

Emil Săndoi, principalul echipei Chindia, a povestit pentru ProSport care este relaţia cu Valmir Berisha. Tehnicianul a recunoscut că atacantul are probleme de poziţionare pe teren şi lucrează mult cu acesta în această privinţă.

„L-am găsit când am ajuns aici, la Chindia Târgovişte. Este un tip foarte serios la antrenamente, am avut nişte discuţii cu el pe zona de tactică, de poziţionare. Dar e un fotbalist pe care ne putem baza, cu siguranţă. A dat un gol important cu Dinamo, cu piciorul drept, care ne-a adus trei puncte importante.

E stângaci, mă rog de el să dea cu dreptul. La antrenamente nu-şi foloseşte piciorul drept deloc, chiar l-am certat pentru asta! Un fotbalist mare utilizează ambele picioare.

Lumea nu prea a observat, dar noi am aliniat o echipă foarte tînâră. Doar doi jucători, Florea şi Cornel Dinu, au peste 30 de ani.

Obiectivul rămâne evitarea retrogradării, deşi unii dintre noi ne entuziasmăm cu playoff-ul. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”, ni s-a confesat tehnicianul de 55 de ani.

De când a venit la Târgovişte, Emil Săndoi a condus echipa în 27 de partide, înregistrând 10 victorii, 7 egaluri şi 10 înfrângeri.