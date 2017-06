Gloria, o echipă cu greutate Recolta Gura Şuţii – Gloria Corneşti 0-8 (0-1)

Share This





















Au marcat: M. Matei (min.2), Oprea (47), Lungeanu (49), Ghiţă (57 şi 59), Nedelea (79), Neagu (87), Mândru (89).

Au arbitrat: Cosmin Bădeanu – Florin Mocanu, lonuţ Onicescu Observator AJF: Dumitru Nistor Gura Şuţii: V. Nicolae 4 – Motolici 3, Arabalu 4, M. Dragnea 4, Ghe. Dragnea 4 – Stan 4 (67 – Dumitraşcu 4), Petruţu 4, C. Ion 4, Rotaru 4 (60 -Cavcescu 4) – Moţoi 4, I. Radu 4. Antrenor: Victor Nicolae Corneşti: Moise 6.5 – Nichita 6, Oprea 7 (55 – L. Neagu), Gae 6.5, Fl. Niculae 7 – Nedelea 7, Lungeanu 7, I. Constantin 6.5 (55 – Ghiţă 7), Enescu 6.5 (46 – C. Calofir 6.5) – M. Matei 7 (cpt), Dragnea 6.5 (46 -Mândru).

Antrenori: Nelu Radu şi Daniel Movilă

Gloria a făcut un joc exact, bine articulat tactic, anihilând firava ofensivă a adversarilor. Şi-a sufocat rivala prin acţiuni frontale şi pe aripi. Recolta fără Eftimie, Ştefan, Mirel Matei, A Stoica a construit greu şi nesigur, iar apărarea a fost rarefiată. A lăsat impresia unei garnituri fără vlagă şi fără busolă. Jucătorii au fost lenţi şi rigizi.

Greşeală Arabalu, gol Marian Matei. Meciul a început cu greşeala lui Arabalu, care i-a pasat lui M. Matei, care a şutat, fără speranţe pentru portarul Nicolae, 0-1. Pe contră, Radu (7) a şutat de la 17m, dar balonul a ocolit poarta lui Moi-se.

La poarta cealaltă, Gae (37) a reluat cu capul mingea centrată din corner de Nede-lea.

Golurile curg în poarta lui Nicolae

In repriza secundă, Gloria a reluat din plin. Mândru a dat culoare jocului. In min. 47, Matei i-a pus pe tavă lui Oprea golul de 0-2. Imediat, Nedelea l-a servit ideal pe Lungeanu, care a făcut 3-0. Războinicii din Gura Şuţii au încetat în proria neputinţă. Au fost depăşiţi în viteză, mobilitate şi imaginaţie de o Glorie dezlănţuită.

Ghiţă intră şi marchează două goluri

Nelu Radu îl trimite în câmpul de joc pe Ghiţă, care marchează două goluri la rând, min 57, din pasa lui Matei (0-4) şi Mândru (0-5). Vizitatorii rămân în atac. Gazdele nu s-au putut aduna. Nedelea (79), din pasa lui Matei, marchează pentru 0-6

Războinicii sunt în corzi

Trupa lui Nelu Radu are prospeţime şi poftă de fotbal. Ţine pasul constant. L. Neagu (87) marchează spectaculos din lovitură liberă de la 18m, 0-7. Scorul final este stabilit de Mândru (89), bine servit de Ghiţă, 0-8. La baraj merge Dentaş Tărtăşeşti, Gloria termina pe 2, iar Recolta a coborât pe locul 3.