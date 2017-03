Gloria Corneşti, trei antrenamente pe săptămână. Manole şi Stan s-au lăsat. Liderul din L4 discret pe piaţa transferurilor – Antrenamentele sunt conduse de Cornel Calofir – La fotbal, pe teren redus -Două meciuri, două victorii – „Coco” Vlad pleacă în Spania – „Furcă” Constantin în căutarea de câini cu „covrigi în coadă” – Cu FC Brezoaiele în prima etapă din retur

Share This





















Liderul din Liga a 4-a, Gloria Corneşti a fost discretă pe piaţa transferurilor în această iarnă, dar sunt mai mulţi jucători, în special U19, pe lista oficialilor de la Gloria. Laurenţiu Neagu (ultima oară la Atletic Fieni) s-ar putea să fie un nume nou.

Până pe 11 martie, când se dă startul în Liga a 4-a, trupa lui Nelu Radu se va antrena de trei ori în fiecare săptămână (marţi, joi şi sâmbătă). Şedinţele de pregătire sunt conduse de Cornel Calofir.

Majoritatea jucătorilor sunt angrenaţi într-o competiţie pe teren redus, la Ploieşti, pe terenul Green Arena. Aceştia fac parte din echipa MFC Ploieşti, care n-a pierdut până acum, niciun meci pentru locurile 1 şi 2 cu Chedro-Taxi Ploieşti.

În retur, echipa condusă de Nelu Radu a disputat două jocuri: 12-6 cu Prahova Ploieşti (Ghiţă 3, Mândru 3, M.

Matei 3, C. Calofir 2, N. Radu) şi 5-1 cu Magic Fotbal Ploieşti.

Pentru echipa M.F.C. au evoluat: Şandru- C. Calofir, Lungeanu, N. Radu, M. Matei, Mândru, Costache, Fl. Nicolae, Ghiţă, Nedelea. Jucătorul U19, Nicolae „Coco” Vlad va pleca la muncă în Spania. Deşi şi-a exprimat dorinţa să joace, din nou, la Gloria Corneşti, lonuţ Constantin a plecat în căutarea norocului în Germania. Crede că acolo sunt „câini cu covrigi în coadă”. Se înşeală! Mijlocaşul lonuţ Manole (42 ani) şi fundaşul stânga lonuţ Stan (35 ani) s-au lăsat. În mare, lotul e cel din prima parte a campionatului: Moise-Gae, Neagu, Fl. Nicolae, Daia, Costache, C. Calofir, N. Radu, Nedelea, Mândru, Lungeanu, Dragnea, M. Matei, Ghiţă, Ştefan, Cristea, A. Constantin.

În prima etapă a returului, Gloria va juca la Corneşti, cu F.C. Brezoaiele. În tur a fost 2-3.