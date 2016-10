Gloria Cornesti. pe primul loc în două competiţii. Mulţi jucători de la F.C.M. Târgovişte, în distribuţie

Share This





















După disputarea a 10 etape în Liga a 4-a dâm-boviţeană, pe primul loc se află Gloria Corneşti. Trupa finanţată de Nelu Radu şi Victor Gher-goiu a acumulat 21p, +12 la adevăr şi +23 (35-12) la golaveraj. Are un punct în plus faţă de urmăritoarele Dentaş Tărtăşeşti şi Recolta Gura Şuţii, cele două echipe care completează podiumul.

Gloria şi Dentaş au câte opt meciuri disputate, în timp ce Recolta are nouă.

Liderul Gloria Corneşti a obţinut următoarele rezultate:

2- 3 (în deplasare) cu F.C. Bre-zoaele, 5-0 (acasă) cu Atletic Fieni, 3-2 (în deplasare) cu Progresul Mătăsaru, 5-1 (în deplasare) cu Flacăra Zăvoiu,

3- 1 (în deplasare) cu PAS Pucioasa, 9-2 (acasă) cu Voinţa Perşinari, 5-2 (în deplasare) cu C.S. Petreşti, 3-1 (acasă) cu Bradul Moroeni. A mai jucat cu Libertatea Urziceanca, de care a trecut cu 8-1, care însă, după etapa a 5-a, abandonat şi toate rezultatele au fost anulate.

De remarcat faptul că echipa din Corneşti a marcat în toate meciurile disputate.

Gloria se bazează pe experienţa lui Gae, pe travaliul lui Mândru, pe pofta de gol a lui Matei, pe pasele şi centrările lui N. Radu . De asemenea, o evoluţie bună are şi jucătorul U19 Niculae Vlad, care a jucat în perioada junioratului la GŞA Nucet şi Chindia Târgovişte. Din vârf de atac a fost reprofilat pe postul de fundaş dreapta, unde are un randament foarte bun.

În distribuţia Gloriei găsim cinci jucători care au evoluat la F.C.M. Târgovişte în Liga a 3-a: Oprea, Lungeanu, Mândru, Dragnea, Neagu. Din lot mai face parte şi Daia, dar n-a mai venit la antrenamente. În sezonul trecut a jucat pentru Gloria şi mijlocaşul Maria.

Mulţi jucători de la Gloria joacă pe teren redus în Prahova, sub denumirea M.F.C. Ploieşti, care e pe primul loc cu victorii pe linie. A obţinut următoarele rezultate: 9-1 cu CC Sud, 5-1 cu Copacabana, 11-3 cu Şoimii, 15-2 cu Sporting, 9-4, cu Vigafone, 11-3 cu M.F.C. Ploieştiori şi 3-0 (neprezentare) cu Magic.