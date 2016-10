Gloria a tranşat clar „războiul” C.S. Petreşti – Gloria Corneşti 2-5 (1-2)

Share This





















Stadionul Comunal Ungureni – Corbii Mari,

teren bun, timp călduros

Au marcat: Craiu (min. 3 – din 11 m), Timbuş (84), respectiv Lungeanu (31 – din 11 m), Mândru (44 şi 55), M. Matei (58), Oprea (65 – din

11 m). Şuturi pe poartă 5-23, pe spaţiul porţii 415, cornere 2-9.

Au arbitrat: Dan Petre 7, Iulian Preda 7 (ambii din Târgovişte), Timotei Dedu 7 (Cazaci). Observator AJF: Ion Ducu (Valea Voievozilor).

Cartonaşe galbene: Zamfir, Costache – Matei, Mândru.

Petreşti: Filimon 6.5 – Stoica 7, Zamfir 5 (37 -Ivaşcu 4), Costache 4 (82 – Mocanu), Chivu 5 -Timbuş 6, Tudorache 4, Petrică 5.5, Cocioş 5, loniţă 5 – Craiu (cpt) 4 (58 – Vişteanu). Antrenor Ionel Ivaşcu.

Corneşti: Moise 6.5 – N. Vlad 7 (71 – Cristea 7), Gae 6.5, Oprea 6, Fl. Niculae 6 – Nedelea 6, C. Calofir 6.5 (58 – Neagu 6.5), Lungeanu 6 (71 -Manole 6.5), Mândru 7 – Ghiţă 6 (49 – Stan 6.5), M. Matei (cpt) 6.5.

Antrenori: Nelu Radu şi Victor Ghergoiu

Meciul a început cu gazdele în atac. Costache (1) profită de ezitarea lui Gae, şutează din unghi, dar Moise e la post.

În min. 3, Fl. Niculae comite un henţ naiv în careul mare şi arbitrul Dan Petre arată punctul cu var. Lovitura de pedeapsă este trasformată de Craiu, 1-0.

Oaspeţii se simt răniţi în orgoliu de sportivi şi urcă în atac. Fl. Niculae şarjează pe banda stângă, trimite o centrare şutată care-l pune în dificultate pe portarul Filimon.

La poarta cealaltă, Craiu (25) şutează destul de periculos din lovitură liberă, dar Moise respinge spectaculos.

Lungeanu şi Mândru duc Gloria în avantaj

După imensa ocazie a lui Ghiţă (30) vizitatorii egalează. Nedelea zburdă pe banda dreapta, centrează covrig şi Costache comite henţ în careu. Penalti clar, finalizat de Lungeanu, care aduce egalarea, 1-1.

Nedelea şi Lungeanu (35) au şansele lor, dar ratează din poziţii ideale. Mândru (38) pune pe tavă un balon pe care scrie gol, dar M. Matei ratează incredibil.

Mândru (44) execută cu măiestrie o lovitură de la 21 de metri care-l lasă cu gura căscată pe Filimon, 1-2. Planul unei minuni se năruie. C.S. Petreşti este întâmpinată cu un forcing ucigător. Nedelea (45+1) are o acţiune personală, dar mingea nu s-a oprit în plasă.

Gloria îşi dă drumul la joc

Dacă Nedelea şi Lungeanu (50) şi-ar fi reglat tirul ar fi putut spera la mai mult. Mândru (52) şutează la o palmă de vinclu. Mijlocaşul Gloriei e un jucător fermecător.

Gloria riscă totul pentru gol. E acolo peste adversari, forţându-i să greşească. Nedelea face o cursă spectaculoasă, îl serveşte ideal pe Mândru, care marchează pentru 1-3. C.S. Petreşti e în corzi.

Gloria are prospeţime şi chef de fotbal. C. Calofir (58) centrează precis lui M. Matei, care face 4-1. La acest scor Gloria mizează tot pe ofensivă.

După monumentala ratare a lui Matei (61) la o fază lucrată, Lungeanu e faultat în suprafaţa de pedeapsă şi Dan Petre arată din nou punctul alb de la 11 m. Marchează din penalti Oprea şi scorul urcă la 1-5. E o partidă dezechilibrată.

Marian Matei nu se poate debarasa de renumele de ratangiu

Oaspeţii atacă cu toate liniile şi irosesc cinci ocazii de 3-1 şi 4-1, iar Matei (77 şi 81) nu se poate debarasa de renumele de ratangiu.

În plin asalt, Viştereanu centrează în gura porţii şi Timbuş (84) cu capul reduce din diferenţă, 2-5.

Până la finalul partidei mai consemnăm ratările lui M. Matei (89), Cristea (90+1) şi Stan (90+3), faze în care finalizarea n-a fost perfectă.

Localnicii au dat o replică atât cât i-au dus puterile şi orgoliul. Dăruirea n-a fost suficientă.

Cu înjurăturile pe buze şi pumnul ridicat

Au fost multe momente urâte în care: Ivaşcu, Costache, Tudorache, Chivu… s-au trezit brusc stresaţi cu înjurăturile pe buze şi pumnul ridicat.

Arbitru Dan Petre putea elimina mulţi jucători de la C.S. Petreşti, dar pentru siguranţa şi liniştea meciului n-a făcut-o. O notă bună pentru asistentul Timotei Dedu care nu s-a speriat de ameninţările şi vorbele deocheate aruncate de jucătorii de la Petreşti. Atitudinea lui a fost mai dura ca nişte palme aruncate pe obrajii groşi ai oamenilor lui Ionel „Jordan” Ivaşcu.