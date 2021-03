Giovanni Caprara:” Pentru mine este esenţial să fim mai buni azi decât am fost ieri şi mai buni mâine decât am fost azi”

CS Municipal Târgovişte are un nou antrenor. Italianul Giovanni Caprara a stat pe banca echipei noastre de volei în turneul de la Bacău, trecându-şi deja în cont un succes pe terenul formaţiei gazdă, CS Ştiinţa. După debutul său în Divizia A1, tehnicianul italian a oferit un interviu în exclusivitate pentru site-ul oficial al clubului târgoviştean, www.csmtargoviste.ro

o Mister, de ce aţi ales CS Municipal Târgovişte?

o Nu e niciun secret. Am ales Târgovişte pentru că oamenii de aici m-au dorit. Am avut mai multe runde de discuţii şi, în cele din urmă, am acceptat ce mi-au propus. Consider că este o mare provocare şi îmi doresc mult să obţinem rezultatele pe care ni le-am propus.

o Ce părere aveţi despre echipa găsită aici?

o Sunt foarte mulţumit de ce am descoperit la Târgovişte. O echipă cu jucătoare bune. Pe câteva dintre ele le cunoşteam deja. Sper ca în următoarea perioadă să ne obişnuim şi mai mult unii cu ceilalţi.

o De ani buni, Târgovişte visează la un titlu naţional de volei. Credeţi că e posibil un asemenea rezultat?o În sport, orice e posibil, însă filosofia mea de antrenor e alta. Toate echipele pe care le-am pregătit au obţinut rezultate pentru că au muncit mult. Munca e cheia succesului în orice domeniu. Pentru mine este esenţial să fim mai buni azi decât am fost ieri şi mai buni mâine decât am fost azi. Asta nu se poate realiza decât cu multă muncă şi seriozitate.

o Credeţi că experienţa titlurilor obţinute e un avantaj pentru Blaj în lupta cu CSM Târgovişte?

o Fără discuţie, dar eu sunt adeptul teoriei că munca îşi poate aduce rezultatele mult dorite. Vom încerca să ne pregătim mult şi să fim mai buni în fiecare meci. Dacă vom reuşi asta, cred că vom obţine ceea ce îşi doreşte toată lumea

o Chiar dacă meciurile se joacă fără spectatori, din cauza pandemiei de coronavirus, v-aş ruga să le transmiteţi un mesaj suporterilor noştri!

o În loc de mesaj, aş vrea să le promit ceva. Le promit că vom face tot ce depinde de noi pentru a le aduce bucurii, victorii. Sper ca la finalul sezonului să fie fericiţi cu ceea ce vom realiza împreună.