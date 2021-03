GIOVANNI CAPRARA, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI DE VOLEI CSM TÂRGOVIŞTE

Italianul Giovanni Caprara va antrena până la finalul sezonului liderul Diviziei A. Are obiectiv să oprească supremaţia Blajului în România şi să ducă pe CSM Târgovişte în Liga Campionilor!

CSM Târgovişte s-a despărţit de curând de antrenorul sârb Dragan Nesici, cel care a lăsat însă echipa dâmboviţeană pe primul loc în Divizia A, la egalitate de puncte cu campioana Volei Alba Blaj. Oficialii echipei din Târgovişte au rupt înţelegerea cu Nesici după ce echipa a pierdut în semifinalele Cupei României şi a ratat astfel trofeul.

Echipa dâmboviţeană a reuşit să-l convingă pe unul dintre cei mai valoroşi antrenori din lume să vină să antreneze în România. Este vorba de tehnicianul italian Giovanni Caprara (58 de ani), cel care are o carte de vizită impresionantă. Acesta a semnat cu Târgovişte până la finalul sezonului, având apoi drept de prelungire. Caprara a antrenat echipe naţionale precum Rusia, Olanda, Grecia sau Azerbaidjan, dar şi echipe de club de top: Foppapedretti Bergamo, Despar Perugia, Asystel Volley Novara, Eczacibasi Istanbul, Pomi Casalmaggiore sau Bisonte Firenze.

La Istanbul, Caprara a avut cel mai valoros rezultat, câştigând Liga Campionilor cu echipa turcă în 2015, dar şi Campionatul Mondial al cluburilor. Este de patru ori campion al Italiei, cu Bergamo (1999, 2004)Villa Cortese (2013) şi Piacenza (2014). Mai are în CV trei cupe ale Italiei, 5 Supercupe, dar şi Cupa CEV, câştigată tot cu echipa din Bergamo. Ultima echipă antrenată este naţionala Olandei, pe care a încercat să o califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Nu a reuşit însă. Caprara va avea drept obiectiv, la Târgovişte, câştigarea campionatului, pe care echipa dâmboviţeană nu a reuşit să şi-l adjudece, scrie gsp.ro

Giovanni Caprara este antrenorul cu cel mai impresionant CV, care a antrenat vreodată în campionatul României