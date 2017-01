Gigi Becali s-a orientat spre Mihai Bălaşa. Fundaşul de 22 de ani poate juca la Steaua

Share This





















Steaua a renunţat la Bogdan Mitrea care s-a dus la AEL Limasol şi i-a dat transferul lui Alin Toşca la Betis Sevilla pentru un milion de euro, în două rate. Se spune că Steaua l-a dat pe Toşca pentru o sumă mică pentru un jucător de 24 de ani care a cucerit în tricoul roş-albas-tru patru trofee. În comparaţie cu ce a luat pe Stanciu, care s-a transferat la Anderlecht, suma este foarte mică.

Dar, Gigi Becali e un negustor bun. N-a mai insistat pentru Piotr Celeban (Wroclaw – Polonia) şi s-a orientat spre Mihai Bălaşa, un fundaş născut în anul 1995. Acesta a fost transferat de la A.S. Roma, astă toamnă la Trapani (în Serie B) după o escală la Crotone cu care a promovat în Serie A.

Dâmboviţeanul de aproape 22 de ani poate juca în defensiva Stelei. Are forţă, detentă, răutate şi tupeu. Poate juca ori fundaş central, ori fundaş dreapta, posturi deficitare la echipa antrenată de Laurenţiu Reghecampf în 22 de etape care s-au disputat în anul 2016.

Steaua rămăsese într-un fundaş central, Gabriel Tamaş (33 de ani). Mai putea fi utilizat pe acest post Moke sau Tudorie. Ca variante de rezerva Reghe îi avea pe Pintili şi Moncilovici.

Dar, Bălaşa e omul potrivit la locul potrivit. E omul cu un joc aerian bun, ca cel al lui Szukala. A.S. Roma va primi 500.000 euro şi 15% dintr-un viitor transfer. Bălaşa a semnat pe 5 ani cu clauza de reziliere de 5 milioane de euro. Miercuri a plecat în cantonament în Antalya.

E de urmarit ascensiunea acestui fotbalist talentat care poate ajunge pe culmile gloriei. Este băiatul lui Cristi Bălaşa, antrenorul echipei de Liga a 3-a, F.C. Aninoasa.