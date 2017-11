Gigi Becali e mulţumit de găestean SALARIU MAI MARE PENTRU DÂMBOVIŢEANUL FLORIN TĂNASE

Share This





















Florin Tănase o să primească în 2018 o mărire de salariu pentru următoarele două sezoane deoarece latifundiarul din Pipera este mulţumit de evoluţiile fotbalistului transferat în vara lui 2016 de la Viitorul.

Florin Tănase este unul dintre jucătorii roş-albaştrilor care a crescut foarte mult în valoare în ultima perioadă, iar Gigi Becali este mulţumit de serviciile atacantului transferat de la GicăHagi. După ce fotbalistul Stelei a fost investit cu banderola de căpitan evoluţiile acestuia au fost şi mai solide, iar patronul vicecampionilor a observat că elevul lui Dică este din ce în ce mai responsabil atât în vestiar, cât şi peteren.

FANATIK.RO a aflat că Gigi Becali are de gând să îl mobilizeze şi mai tare, iar din 2018 o să îi mărească mijlocaşului contractul. În acest moment căpitanul roş-albaştrilor câştigă pe lună la FCSB 10.000 de euro, iar pentru următoarele două sezoane o să îi mărească angajamentul la 13.000 pe lună. Dar mai mult ca sigur în ultimul an de contract internaţionalul vice-campionilor o să primească un salariu de 15.000 de euro pelună.

Florin Tănase lucrează suplimentar la sala de forţă

Florin Tănase nu se pregăteşte doar cu actualii săi colegi sub comanda antrenorului Nicolae Dică. Sesizând că trebuie să mai pună masă musculară, staff-ul tehnic al fostului fotbalist al Viitorului i-a recomandat acestuia şi un program special de pregătire. FANATIK.RO a aflat că atacantul vicecampionilor la acceptat fără să comenteze şi lucrează din greu pentru a-şi îmbunătăţi condiţia fizică.