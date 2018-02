Gigi Becali a refuzat o ofertă colosală pentru târgovisteanul Vlad FCSB AR FI PUTUT ÎNCASA 2,5 MILIOANE DE EURO PE „MESSI” AL PORTARILOR

Share This





















Andrei Vlad (18 ani) este un viitor produs de export premium. Cel puţin asta susţine Becali, care a dezvăluit că a refuzat o ofertă extrem de tentantă pentru goalkeeper-ul venit de la Craiova. Florin Niţă este pe punctul de a semna cu Sparta Praga, însă FCSB are un portar de mare viitor sub contract. Vlad este pariul lui Gigi de când a ajuns în curtea vicecam-pioanei, acesta refuzând de curând o ofertă incredibilă.

„Am avut o ofertă de 10 milioane pentru Vlad. Dar cum? Un milion acum şi încă 9 dacă vor să-l ia, în viitor. Plus condiţia să-mi dea 50.000 de euro de fiecare dată când îl băgam titular la Steaua. Iar cele 9 milioane erau achitate în doi ani, din momentul transferului definitiv. Le-am spus că Steaua nu e club să crească portari pentru el”, a dezvăluit Becali, la Fotbal

Club.

2,5 milioane de euro ar fi câştigat Becali în următorul an, dacă accepta oferta venită pentru Vlad, fără măcar să îl vândă pe jucător. Potrivit spuselor patronului, un milion ar fi fost suma prin care clubul şi-l „rezerva” pe goalkeeper. Presupunând că în 2018 Vlad ar fi evoluat în 30 de meciuri, un bonus de 1,5 milioane ar mai fi intrat în conturile FCSB, potrivit latifundiarului (50.000 pentru fiecare partidă). Informaţia oferită de Becali a fost confirmată de Anamaria Prodan, care a dezvăluit că mai multe cluburi s-au interesat de posibilitatea de a-l transfera pe Vlad. Inclusiv Sparta Praga, înainte de a-l dori pe Niţă, şi-a manifestat intenţia de a face o ofertă pentru tânărul portar. „Mulţi l-au urmărit pe Vlad, dar patronul a refuzat să îl dea. Inclusiv cei de la Sparta Praga l-au vrut pe puşti, dar Gigi Becali nici nu a vrut să audă”, a spus impresarul, la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club.