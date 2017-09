Ghid consultativ pentru dezvoltarea de proiecte pilot şi de noi produse şi tehnologii finanţate prin PNDR 2020

Share This





















Agenţia pentru Finanţarea investiţiilor Rurale a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.info, versiunea consultativă a Ghidului solicitantului aferent submăsurilor 16.1 „Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse” şi 16.1a „Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse şi procese în sectorul pomicol” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

„După finalizarea consultării publice şi ulterior analizării propunerilor primite, vom lansa sesiunea în care se vor putea depune, pentru prima dată în cadrul PNDR 2020, cererile pentru solicitarea fondurilor nerambursabile prin aceste linii de finanţare. Sprijinul financiar va asigura promovarea inovării şi a co operării în sectorul agroalimentar, inclusiv în cel pomicol, prin dezvoltarea de proiecte pilot şi de noi produse, practici şi tehnologii de care este mare nevoie în agricultură. Grupurile operaţionale care vor fi create vor facilita cooperarea dintre fermieri, organismele de cercetare şi alţi actori din sectorul agroalimentar, pentru creşterea gradului de inovare din aceste sectoare şi adaptarea rezultatelor cercetării la nevoile reale ale sectorului agricol.” a precizat Adrian – ionuţ CHESNOIU, directorul general al AFIR.

Valoarea maximă a sprijinului acordat prin sM 16.1 şi sM 16.1a pentru dezvoltarea proiectelor pilot, noi produse, procese şi tehnologii este de 500.000 de euro/proiect. intensitatea sprijinului este 100% nerambursabilă pentru cheltuielile pregătitoare, pentru cheltuielile de funcţionare a cooperării, dar şi pentru cheltuieli generate de diseminarea rezultatelor.

Solicitanţii eligibili sunt grupurile operaţionale, fără statut juridic, constituite în funcţie de tema proiectului din minim un partener din domeniul cercetării sau agroalimentar şi cel puţin un fermier/un grup de producători/ o cooperativă/altă formă de asociere în agricultură.