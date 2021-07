GHERGU ANUNŢĂ REVENIREA CHINDIEI ACASĂ

Arena damboviţenilor este in plin proces de reconstrucţie, dar conducerea clubului speră ca echipa lui Emil Săndoi să poată juca acolo în retur, chiar dacă stadionul nu va fi gata în totalitate.

Marcel Ghergu, despre stadionul de la Târgovişte: „Aşa ni s-a promis”

„La noi se lucrează intens la teren, este destul de greu. Terenul se reabilitează pe fondurile primăriei, venim după un an de pandemie. Şi-au permis un termen mai scurt, dar fără să ştie că sunt atatea greutăţi cu finanţele.

Este posibil ca în retur să putem evolua pe arena proprie, aşa ni s-a promis. Chiar dacă nu va fi total reabilitat, sperăm să fie măcar o tribună. Suprafaţa de joc are tot ce îi trebuie, nocturna e montată”, a spus Ghergu, la Digi Sport Special.

Primarul Cristian Stan a explicat, în luna mai, care este stadiul lucrărilor şi a anunţat că investiţia se ridică la 10 milioane de euro.

„Facem tot ceea ce depinde de noi ca echipa să aibă stabilitate financiară şi un stadion modern. Ceea ce vedeţi acum nu reprezintă decat o parte din ceea ce înseamnă investiţia. Sub gazon este instalaţie de degivrare şi aspersie.

Nocturnele sunt pe poziţie, cele două sunt probate, aici vor mai trebui să se lege cablurile, însă totul este în ordine. Pe tribuna veche se lucrează şi la consolidarea de pe faţa stadionului. Aici, dacă reuşim să finalizăm, cam în două luni, să reuşim o omologare provizorie a stadionului. Asta înseamnă să jucăm aici. Acum, nu ştiu dacă vom reuşi, trebuie să discutăm şi la nivelul FRF, dar vom face tot ce depinde de noi.

E o investiţie de vreo 10 milioane de euro, susţinută de Primăria Targovişte. Sunt primele investiţii majore din ultimii 50 de ani. Eu sper ca pană la finalul acestui an să avem un stadion nou la Targovişte. Tribuna nouă va fi acoperită”, a spus Cristian Stan.