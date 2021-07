GEST FABULOS AL SORANEI CÎRSTEA DUPĂ VICTORIA DE LA WIMBLEDON

Sorana Cîrstea a obţinut o victorie uriaşă în turul 2 la Wimbledon, contra Victoriei Azarenka,scor 76 (5), 3-6, 6-4, iar românca s-a bucurat din plin la final.

Sorana Cîrstea s-a prăbuşit după victoria din turul al doilea, iar publicul a aplaudat-o la scenă deschisă.

După meci, Cîrstea a avut un discurs prin care i-a ridicat în picioare pe fanii de la All England Club: „Cred că acesta a fost cel mai bun meci al meu din acest an. Este pentru prima oară când câştig cu Vika. Este o jucătoare incredibilă, este foarte greu de jucat împotriva ei.

Cred că acesta a fost cel mai bun meci al meu din acest an. Este pentru prima oară când câştig cu Vika. Când am văzut tragerea la sorţi nu zâmbeam… Dar cred că am jucat foarte agresiv şi am încercat să îmi fac jocul şi a mers. Cred că publicul m-a ajutat foarte mult. Nu cred că m-am mai bucurat de un meci ca astăzi!

Când eram condusă, mi-am spus că trebuie să iau fiecare punct în parte. Dar pentru noi, jucătorii de tenis, voi (n.r publicul) sunteţi cei mai importanţi. iar pentru mine meciul de astăzi este cea mai frumoasă amintire a carierei mele”, a spus Sorana Cîrstea, citată de Eurosport.