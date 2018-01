Gazeta Sporturilor publică detalii despre un presupus scandal la Chindia Târgovişte 11 Vă omor pe amândoi! O să vă distrug”

Share This





















Scandal imens în liga a doua, la Chindia Târgovişte! Doi dintre jucătorii de bază, Denis Ispas şi Georgian Honciu, au intrat în ultimele şase luni de contract şi vor să plece de la Chindia.

Doriţi chiar din această iarnă de rivala la promovare a Chindiei, Dunărea Călăraşi, Honciu şi Ispas au fost ameninţaţi cu moartea de preşedintele grupării din Târgovişte, Marcel Ghergu.

„O să vă fac viaţa un calvar! O să vedeţi voi cine sunt eu în oraşul ăsta. O să aveţi viaţa grea de tot cu mine. Vă omor pe amândoi! O să vă distrug! Aţi ajuns voi să faceţi figuri şi să plecaţi când vreţi voi?! Cine sunteţi voi, mă, să faceţi fiţe şi figuri?! De mâine numai pe câmp vă antrenaţi, aţi terminat-o cu mine”, a tunat conducătorul Chindiei, la adresa jucătorilor, după cum scrie Gazeta.

În plus, Ispas şi Honciu ar urma să nu mai vadă niciun ban din salariile restante.

Ajunşi la antrenament, cei doi nu s-au putut pregăti alături de ceilalţi colegi, fiind trimişi pe un teren plin de pietre şi îmbibat cu apă.

„Nu o să mai mă întorc din drum şi nu o să mai semnez niciun fel de prelungire cu Chindia. Am oferte de la echipe din prima ligă. Nu pot să plec, asta fiindcă s-au cerut foarte mulţi bani pe mine, ceea ce nu este corect. Ceea s-a cerut este enorm de mult pentru un jucător care a evoluat doar la liga a doua.

Până acum, am jucat şi confirmat la liga a doua şi nu la Liga 1. Am fost pedepsit şi financiar. Pe luna decembrie nu mi-am primit salariul, spre deosebire de colegii mei”, a spus Ispas, potrivit dbonline.ro.

Chindia este pe locul 3 în Liga 2, la şapte puncte de Călăraşi şi la şase puncte de Hermannstadt. Primele două echipe promovează direct în prima ligă.