Gazeta Sporturilor a publicat un amplu material despre Viorel Moldovan si duelurile cu Steaua COŞMARUL COMISARULUI

Chindia – FCSB e unul dintre meciurile dezechilibrate, pe hârtie, din următoarea etapă a Ligii 1. O nou-promovată versus una dintre principalele candidate la câştigarea campionatului. Totuşi, pe forma de moment, partida se anunţă a fi una dintre cele mai interesante. Chindia e campioana ultimelor 4 etape, iar Viorel Moldovan şi-a stabilit un obiectiv şi mai îndrăzneţ: accesul în play-off.

Singura problemă pentru tehnicianul Chindiei pare să fie palmaresul său all-time atunci când s-a aflat adversar pentru FCSB şi, mai demult, pentru Steaua. Atât ca jucător, cât şi ca antrenor, fostul mare atacant al naţionalei României n-a reuşit nimic notabil. Peste 90% din meciuri sunt eşecuri şi mai toate trofeele au fost pierdute!

ANTRENOR

3 ECHIPE, 5 MECIURI, ZERO VICTORII

Moldovan a debutat ca antrenor acum 11 ani, când a preluat-o pe FC Vaslui. Atunci, timp de 2 ani s-a aflat faţă în faţă cu FCSB de 5 ori. Pe banca a 3 grupări. palmaresul e negativ: două remize, două înfrângeri, la care se adaugă şi o eliminare în optimile de finală din Cupa României.

An Echipă Scor 2009 FCSB – Vaslui 1-1

2009 Braşov – FCSB 0-0

2010 FCSB – Braşov 1-0 2010 FCSB – Sportul 4-2

2010 FCSB – Sportul (Cupă) 1-1

(3-1 penalty-uri)

JUCĂTOR: Bistriţa, Dinamo, Timişoara, Rapid, zero pe linie

Ca fotbalist, Viorel Moldovan a fost adversarul Stelei cu două echipe şi cel al FCSB-ului cu alte două grupări.

1990-1993: CU GLORIA BISTRIŢA

o 6 meciuri

o nicio victorie pentru

Viorel Moldovan o 5 victorii pentru Steaua o un egal

1993-1995: CU DINAMO

În cei 2 ani, Viorel Moldovan a jucat în toate cele 4 meciuri de campionat pe care Dinamo le-a susţinut împotriva rivalei de-o viaţă. Nu doar că n-a câştigat nici măcar o dată, dar Dinamo n-a înscris vreodată în cele 4 confruntări:

o august 1993, Dinamo – Steaua 0-3 o decembrie 1993, Steaua – Dinamo 1-0 o octombrie 1994, Steaua – Dinamo 2-0 o aprilie 1995, Dinamo – Steaua 0-0 2005: CU POLI TIMIŞOARA

În primăvara lui 2005, Moldovan a revenit în Liga 1, după o scurtă perioadă la Servette Geneva. A mers la Poli Timişoara, dar nici aici n-a obţinut vreo victorie în faţa FCSB-ului. Au fost două jocuri: un succes al roş-albaştrilor şi un

egal.

2006-2007: CU RAPID

În Giuleşti a ajuns fix înaintea unei rivalităţi teribile cu FCSB. Şi în campionat, dar şi în Cupa UEFA. Şi s-a terminat cum nu se poate mai rău pentru Viorel Moldovan.

Cupa UEFA – Rapid a pierdut dramatic calificarea în semifinale, 1-1 în Giuleşti şi 0-0 pe fostul „23 August”, meci la finalul căruia Vio a cedat nervos şi a plâns în hohote minute în şir.

Campionat – Rapid a pierdut dramatic şi titlul în iunie 2006. Deşi a bătut-o pe FCSB, 2-0, singura victorie a lui Moldovan din confruntările lui cu gruparea roş-albas-tră, Rapid a terminat pe locul 2.

Supercupa – Rapid a pierdut şi acest trofeu în faţa FCSB-ului, meci jucat în iulie 2006, în care totuşi Moldovan n-a fost folosit.