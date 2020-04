Gandy-Romulus R. Georgescu DOINIREA-mi TÂRGOVIŞTEI Ş-A OREI-UMBRE din TURNUL CHINDIEI… (III)

Share This





















B (I) Dar iată cum pre-Valuri din înSubţiată ghiaţă-pojghiţă: prind şi curg la Vale sloaie-droaie pe-o Dâmb-Ialomiţă!…

LUI: chiar aşa i-a şi fost fix-hărăzit

(ca Unuia preVestit: Eremit-reCetit!)

doar într-o NOAPTE din Clipita Vieţii: să traverseze

(făr’ să se mai uite, făr’ să-Şi mai viseze!…)

şi Raiul şi Iadul / şi Iadul şi Raiul – pieziş! –

ca Două Coji-de-Vocale duse de ECHO-n Cruciş!

Aşa s-a fostu-a întru Călătorirea Nopţii-Sale de Noapte:

când Puterea Zeiţelor-Gemene: devine de stă-n Toate!

Şi de’ Acee’: poate-că-poate aşa-s preDestinate

precum cele două boabe-de-Rouă prefăcute-n Lacrămi-de-Rouă

pre Ele, ca pe două petale: El ne-a semnat-înSemnat nouă

proscrisele-Poeme ale Celui Venit din Iunie-de-Iunioane:

o, dureri-de-ghiers precum suferinţi-de-CHRIST între piroane! –

şi-a preSărat pre dintru ale Sale Bărbuleţe-NimfoVestale,

o, precum la scrâşnirea-Biblică a Dinţilor prinşi între presale! –

vaie: Cuneiformele/Sale: preLUTUL/tot din Mare/Românie/Terră/Novă:

Iubirea LUI ş-a’ me de-EMINESC’-BASARABIE, toată MOLDOVă! –

psalmodiind cu mine: preFoc-de-Apollo şi de Icar şi den DEDAL:

Numai al Nost’ fo’, e şi fi-va-n Veci tăt’ cest de Sfânt-ARDEAL!

Arpad-OTILE: vezi p-ale Mărei Negre valuri cu-nvenine-duci Meduze:

Taraţilor: pre toat’ cele Hercinice-Pietre din cari Căţelul-Teluric va să se-auze

şi pre toat’ cele Scite-Dobroge faun’ ierbe: LUI-NOUă: î veci-Contimporane-Frunze,

hei: pe carele El călcatu-le-a cu mersul Lui cel mult-de-legănat şi de-apăsat

de E = ca URIAŞUL PeriFeriGeriLeri(u)-Mini Pinguin uşor-Mocanizat:

cum tot EL cu grijă-EMINEASCă: din Românizat pe pas le-a TRACO-DACIZAT!…

O, şi le-a călcat mai ceva ca Tridentul pe-ale noastre valuri-Neptunice

ca: pre TOT-ÎNTREG MARAMURUUUL să-şi afle DOINIREA în pre DACICE-Tulnice!…

Şi să le-auză şi TARAS-BULBA că-s a Noastre atât BUCOVINE-CIOC-de-PORUMBEL,

o, şi Ivaili, ş-Acsani-Ioniţi: cum că şi BALCIC-CADRILATER: îs NUMA tăte LA FEL!…

adic’: TăT de pre ŢARMUL NOSTRU den Poartă PUNTUL EUXIH-EUXIN (Amin!)

Pe carele EL (şi OVIDIU!) fu de-acela preEXILAT-pelagic Pelerin-Pinguin!…

Şi tot a Noastră: din vremi cu Bătaia-PERŞILOR:

o, furat-furata de Ruteni: magica INSULă-a-ŞERPILOR!…

De-aici: pre-un GHIOL-BALCANIC: parcă-i desprins din LABRADOR:

ş-acum LOR şi TUTUROR, o, de-Ochii LUI li-e tare-tare DOR-şi-DOR!…

Şi pre Nimfe-Ape, Pădureţe-CODRINE, pui-de-Puieţi din CETE-CEŢI:

pre Haiduce-Poteci: EL şi RADU-lui-ANGHEL du-prin Raice-Guri-de-BăRBULEŢI…

Şi cum pre Văile-Sale: ca pre Aerul Zeului-Sunet: ECHHOOO-ECHO:

se-aud ghiersurile Sale ca viersurile-păianjenişe ale lui UMBERTO-ECO!…

Şi pre Pravul-lipit pe Tălţile LUI dupe Legendice-DOLINE-COLINE:

şi-a adus LA NOI ACASă-SA din furatele-nouă: BROZTITE-UZDINE-VOIEVODINE!…

Şi Ele: o, cele de sunt cu bănat: BANATE-BAHATE:

precum din DELTă degete-tăiate: furate-s toate-TOATE!…

El ni le-a adus până Aiciu: în TÂRGOVIŞTEA-SăRăROICă: în Sărat-Săracă:

dar cea Sacră-den-Sacră: iată-L, de-acum: Umbră-Atlsasiană: pe UMERI o-ncarcă!…

O, TÂRGOVIŞTEA-LOVIŞTEA-TÂRG, ŢARA de pe UMERI la Tălpi ne-o descară!

Şi tot o mai încarcă-descarcă din poveşti răsărite-SUMER pre iile-Voievodale:

Marture-i sunt Oasele Domnitor-Domnitoare de-Ancestrale:

pe cari Din-împreună le-am cânt-plâns în DOINORIMICU-ai Neamului-Rapsozi!…

Aşa: Simplu-Simplist: ca vreasc-cu-vreasc… la câmpo-munte PAS:

O, Pronie, precum: suflu-n flacără Sfintei-Simplicitas!…

Adică: Dumneseiesc-Ortodox-Creştin

precum Cuvântul-Liiin Divin-Divin

EL ni Le-a înSemnat umil-umil:

şi MIHAIL

(adicătelea: şi înger înarmat pe gios

din cea Oaste Sfântă-a-LUI HRISTOS!) şi IOAN

(adicătelea: ş-acel Profet de dinÎnainte-Mergătoriu

dar neÎnsetare-DesCălţător de Ţandale den Mântuitoriu!)

şi VLAD

(adicătelea: DAR-din-DAR

ca HARUL-din-HAR,

O, TRACO-GETIC

din Apollinic-POHETIC,

EL, EMINESC’-ETRUSC: GLAD-VLAD:

trecător al Clipitei prin RAI şi prin IAD!)

Şi poate DE’ ACE ACEE:

Aşa: ca-ntr-o fulger-EPOPEE:

Şi şi Sfântă şi şi Atee

merele din meri şi astăzi cad-reCad:

şi pe la Guri-de-Bărbuleţi şi la BezDEAD!…

ROMANCIER aed-ROMANTIC prin FLORENŢA-VALAHORUM:

TRIST-epical de-al TÂRGOVIŞTEI Cronicar-FORUM!…

SCRIB: MUZă-n MUZEE: prin Tiparniţe Cuvintele-i zac şi zac:

ale acestui PRINŢ-FLORENTIN – dar Şi Meşter-Fonem TRACODAC –

O, temperat-descriptiv ca ONOR deBALZAC!…

Şi parc’: Atemporale cobor înspre TÂRG dinspre-O PIETROŞIŢă –

cum de-Ancestral pogorât-a cu preVestea Morţii: Legendara-MIORIŢă!…

şi deDrept scoborâtor din ele: Păstorul-Şcoalei Literare-TÂRGE preaFirescu:

o, cel Romancieriu-i-Fiu, pre Nomina nePrescurtată (!): MIRCEA HORIA SIMIONESCU!

EL: cându-şi O Poveste rar-Rară,

cându-şi Magnă-Epică: re-aBREVIARă

ori clar-Clară, prelimpede-de-CLARă:

O POEMă re-trans-Văcăresc-TESTAMENTARă!…

Şi-n vizor-VIZIONARă: VIAŢA-ca-O-para-CHIOARă:

o, de la Unu.Unuia: Purtătoriu întru: PALTONUL DE VARă!…Cum numai de-Amu şi de-Amum:

hăt: mai mult de-acel per-Perfectum!…

Şi vaie, Doamne, ca Tot-Totem-Totum-PostTUM:

dela protoCosmos la protoPământ: factoIluzorium!…

La Moartea Genial’ a Scriitorului den Târgoviştea-Valahorum:

de Uşoară-i vine-etern a Sa Pulbere den Bellu-GOLGOTA –

cum de-Astrală-i ţine Maestrului şi-i: rob-REDINGOTA!…

Precum aşa seVede-între-VEDE: din Hystoria CalaMitatum:

fix se ivi ş-acest stylist-caracterolog: Imbilum-per-PerPetum!…

Şi iatu-O, şi iată-L: îmSfâşit la cel laSfâtşit:

VIAŢA-i: iesEUL TăU TOT: ţi-a ieşit-spre-reReuşit!…

– o, şi prin Răpirea TA la Cele preLegi-din-Arhimede: cum fu şi cu RăPIREA-ţi LUI Gany-GANIMOEDE?!…

– şi Noiu rămânând aicea-n: Jumătatea’ ceea ce se vede:

iar TU încet-de-a-Phururi: spre PLUS UNU-ţi a tot purcede?!…

Şi întru TOT şi de-a TOTUL de-Acest SFÂRŞIT-ereMIT

pe cari dimpreună cu Înger-Domnul L-ai infinit-de-nFINIT –

nouă ce resturi: harice-Celesturi: cozi de-Odăjdii-Nădăjdii:

ne-ai mai tot’ mas pe-Acas din: NESFÂRŞITELE-ţi PRIMEJDII?!…

Dar-vaiu, Maestre, şi chiar: din ce Chin de-atât de Fin, o multpreaFIN:

şi decâtu Cele-Ţi Eclesiastice: Născutu-s-au: ÎNVăŢăTURI PENTRU DELFIN?!… Ş-aşa de TrisTu ai stins şi reaprins în NOI LutoHimericul: BANCHETUL (?!)… Măzgăli-vei şi Numele Nost la BREVIARUL Celest printr-o DivinăSară?! Şi câţi scăpa-vom de Frigul Morţii: dac’ Ţi vom îmbrăca PALTONUL-DE-VARă?! Şi de ce (pre mine-Unul!) – toate, oho: POVESTIRILE Tale GALANTE (?!): mă (şi vă?!) trimit de-a dreptul: în mai Abisalul-Paradisiac: Infern-al-lui-DANTE?! Şi vaiu: MHSemnule, uitându-ne de-amu pre Noiu: fix în UMBRA LUI ULISE: ce alte Mânuri-Scribe, o, de-apropri oare: ProMise şi preproSCRISE: vor de-Zvorî porţile Scholasticei-Literare dintru Târgoviştea-n: VISE?! -când: uite-le-s ‘maseACUM, de TINE: Homericule-Transcedental: Închise?! Şi carele INGENIOS mai BINE TEMPERAT, o, va Tempora-O Mores-ITie: când pare-se a fi FINITă înScriba-Gutenbergă pe-o foaie-d’ hârTie?!… Ş-apoi cin’-mai de-ales din: O, TÂRGOVIŞTEA TA = UNA FLORENŢă VALAHă: o, va mai Pur pur-Cede a preSta: Zizifice-Munci-Literare-de-CLACă?!…

(II) O, şi ca LA DEALU-i DEALU-i NeRetezat de pi CAL-CALU-i CAPUL VITEAZULUI: e-n Adormire întru Voievodala – SFÂNTA MONASTIRE -: i s-ar cuveni şi Lui MirceaHS: o pomenire fie şi cât p-un capăt-sfoară-de-ştire!…

– Aprindeţi-i, voiu Urmaşii LUI: din Neam-în-Neam: CANDELA A SPERăRII (!): Căci EL Coborâtu-s-a depe PietroŞiţe, vaie, depi Culmile

spre-a ni Le Lumina-NOUă: de DINCOLO de BINE şi DINCOACE de RăU (HăU?!):

ELU: Phrea BINE TEMPERATUL nost’ (oh!): ş-al LUI DUMNEZEU – O, HăU!…

ELU: Scrib-Robul Liric-Ludic-epic: MIRCEA HORIA SIMIONESCU:

CELU: INGENIOSUL-amestic-aed: întru Teluric şi izvor-CERESCU!…

O Genă-cu-Geniu din Piatră-den-Şiţă = ca os-evPIETROŞIŢă (!):

De pre Vadu-Valul Văii-IALOMIŢA den intraMuros: JudaDâmb-o-Viţă!…

Ş-apoi Re-Naşte-L, Doamne:: Statuie-Vie pre Logos-verdeLOVIŞTE

printru Romantica-i: FLORENŢă-VALAHă: icoana-i Pieta-TÂRGOVIŞTE!

Ş-Aşază-L de-Etern lâng’ Imnic de-al LUI EMINESC: plâns LAHELIAD!

Ş-asfelu: Nost’ DIO: cu Cheile Raiului ni-l vei zdrobi pre Iadu-din-IAD!…

Şi cu-Agiutoriu SFINTEI UR-BEI: MAICA DOMNULUI: Vergura-Vergură:

Să fie să piară Negura-Negură! O, Negur-den-Negură: Ura-dinURă!…

Prin MHSimionescu: Blestemul-lui-Nifon: prav-MedieValul cela de SperJur:

pe Vânturi să farme Spurcatul Acela din Jur, să fie de-Amu: deTot-tăiatul-împreJUR!

Muză-n MUZEE: medieval-SIT, Vatră-Istorică TÂRGOVIŞTEA este-şi-este:

fie de-acu să devină PASăRE-PHOENIX: reNăscuită-i din cenuşă-n Moderna-Poveste!…

Şi Re-înviind Cuvintele-Ţi: carele ca-n mormnte zac ş zac:

Prin Operele-Ţi fiind: prinţ-florenţine ş-ONOR-de-BALZAC!