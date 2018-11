Gală la Clubul „Voiajorul Ghimpaţi”, 90 ele premii şi diplome

Share This





















Columbofilii clubului „Voiajorul Ghimpaţi” au fost premiaţi sâmbătă seara în cadrul unei gale locale pentru rezultatele obţinute la final de campionat 2018. Columbofilia este pe de-o parte pasiune, iar pe de alta, o adevărată ştiinţă şi de ce nu, un sport de înaltă clasă.

Clubulul „Voiajorul Ghimpaţi” are 33 de membrii, printre aceştia se numără de un an şi primarul Marius Caraveţeanu. Preşedintele clubului este Marian Dinu, iar directorul tehnic – Mugurel Tănase.

Fiind în anul Centenarului Marii Uniri, din respect faţă de ţară – România, columbofilii clubului „Voiajorul Ghimpaţi” nu au ratat momentul şi au deschis gala premiilor cu intonarea Imnului României. În cadrul galei au fost acordate 90 de premii, edilul Marius Caraveţeanu a câştigat primul trofeu după un an de columbofilie, urmată pas cu pas.

În cadrul Clubului „Voiajorul Ghimpaţi” sunt înscrişi membri din diferite categorii de vârstă. Membrii clubului au câştigat premii pentru locul I, II şi III.

La festivitate au fost premiaţi puii cei mai buni şi porumbeii maturi care au realizat normele FCI şi UCPR (Federaţia Natională a Crescătorilor de Porumbei din România şi Uniunea Columbofililor Profesionişti din România) la categoriile viteză, demifond, general, fond, mare fond, as, superas, as marathon… După decernarea zecilor de cupe şi diplome, întâlnirea a fost urmată de o petrecere binemeritată, unde membrii clubului s-au distrat, bucurându-se din plin de atmosfera creată. Pe toţi cei 33 de columbofili ai Clubului „Voiajorul Ghimpaţi” îi felicităm şi le dorim să câştige cât mai multe premii şi pe viitor.