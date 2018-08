Găeşteanul Florin Tănase nu mai e placul lui Gigi Becali „Este căpitan, dar nu are calităţi de căpitan”

Share This





















Nicolae Dică (38 de ani) are parte în fiecare zi de câte o provocare din partea patronului Gigi Becali, pe care trebuie să o gestioneze cum ştie el mai bine. De data aceasta, latifundiarul a spus despre Florin Tănase (23 de ani) că nu are calităţi de căpitan, pentru că fuge de minge şi nu are bărbăţie.

„Nu va mai fi căpitan? E prima oară când aud asta. Cât timp a fost pe teren, a fost căpitan”, a spus Dică, la conferinţa de presă. Tehnicianul s-a repliat rapid şi a spus că oricum mijlocaşul nu va evolua în proximul meci de campionat. „Are o problemă de la meciul cu Split. S- au accentuat durerile la gambă, pe care le avea de vreo două săptămâni şi nu va fi apt pentru meciul cu Sepsi”, a adăugat Dică.

Gigi Becali a spus că Tănase rămâne unul dintre fotbaliştii săi preferaţi, în ciuda acestor probleme legate de atitudine. „Este căpitan, dar nu are calităţi de căpitan. Fugea de minge. ăla nu este căpitan. Poate cel mai mult din echipa asta pe Tănase îl iubesc, dar nu este căpitan. Are calităţi, are calitate mare, dar ca să fii căpitan trebuie să ai bărbăţie. El nu are bărbăţie. Cum e Pin-tilii de exemplu, nu contează cine e în faţa lui, joacă la fel”, a mai spus Becali.