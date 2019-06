GAEŞTEANUL FLORIN TANASE, APROAPE DE CAMPIONATUL AMERICAN

Share This





















FCSB n-a mai cucerit titlul în Liga I de patru sezoane, iar acum îşi pregăteşte intens perioada de transferuri şi speră să-şi facă din nou cel mai bun lot din fotbalul românesc.

Însă, spre bucuria lui Gigi Becali, FCSB încă este la mare căutare pentru cluburile din fotbalul internaţional. Vicecampioana României n-a mai luat nici un trofeu din 2015, dar continuă să vândă foarte bine, iar preţurile jucătorilor din lotul roş-albaştrilor sunt în continuare foarte mari.

Astfel, Gigi Becali este aproape de a da o nouă lovitură pe piaţa transferurilor şi pregăteşte mutarea lui Florin Tănase. Conform fanatik.ro, mijlocaşul celor de la FCSB a primit o ofertă de nerefuzat din MLS, unde evoluează şi Alexandru Mitriţă, începând din primăvara acestui an.

Cum transferurile lui Darius Olaru, Răzvan Oaidă şi Billal Laidouni sunt deja rezolvate, Gigi Becali îşi permite luxul de a-l vinde pe Florin Tănase pe o sumă absolut incredibilă. Patronul roş-albaştrilor le-a transmis americanilor că aşteaptă cinci milioane de euro pentru a se despărţi de mijlocaşul său. Salariu uriaş pentru Tănase. FCSB, aproape de o nouă lovitură

Având în vedere că Mitriţă a fost cumpărat de New York City, de la Universitatea Craiova, cu 7,2 milioane de euro, americanii n-au refuzat din start suma propusă de Gigi Becali, iar cele două părţi continuă negocierile şi sunt foarte aproape de a cădea de comun acord în zilele următoare.

În cazul în care transferul se vare-zolva, Florin Tănase ar urma să aibă un salariu de peste un milion de euro pe sezon, adică aproximativ cât încasează şi Mitriţă la New York City. Fostul căpitan al Craiovei are un salariu anual de 1,2 milioane de euro.

Becali, fabrică de produs bani

Deşi suma este uriaşă pentru fotbalul românesc, Florin Tănase ar fi doar al cincilea cel mai scump jucător vândut de FCSB. Aşa cum era de aşteptat, roş-albaştrii deţin recordul pentru un fotbalist plecat din Liga I în străinătate, când Nicolae Stanciu a fost vândut la Anderlecht pentru 9.7 milioane de euro. Alte transferuri care i-au adus sume uriaşe în cont lui Gigi Becali au fost cele ale unor jucători precum Vlad Chiricheş, Florin Gardoş, Mirel Rădoi sau Bogdan Stanciu.