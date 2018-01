Furia iernii face prăpăd în zona montană dâmboviţeană Moroeni-Padina-Peştera

Share This





















Urgia iernii îşi spune cuvântul în zona montană dâmboviţeană Moroeni-Padina-Peştera. Încă de miercuri, 17 ianuarie 2018, zona montană dâmboviţeană este sub cod portocaliu vânt puternic, viscol, zăpadă troienită. Atenţionarea este valabilă până joi, 18 ianuarie, ora 20:00. A nins abundent în zona montană dâmboviţeană Moroeni-Padina-Peştera, viteza vântului la rafală a depăşi 80…100 km/h, iar pe creste a atins şi 120 – 140 km/h, viscolind ninsoarea şi troienind zăpada, iar vizibilitatea a scăzut scădea sub 50 m. Jandarmii montani îi sfătuiesc pe şoferi să ceară ajutor atunci când întâmpină o problemă. In Munţii Bucegi ninge în continuu de câteva zile, iar stratul de zăpadă este destul de mare 1,5 -2 metri în unele zone, iar echiparea de iarnă a maşinii este obligatorie. Turiştii aflaţi în dificultate în diferite zone din Munţii Bucegi pot apela numerele de telefon 0749.058037 / 0749.034639 sau numărul unic de urgenţă 112 pentru a solicita sprijinul jandarmilor montani dâmboviţeni.