Furau catalizatoare, acum au ajuns în arest

În urma cercetărilor efectuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte, sub coordonarea procurorului de caz în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, faţă de un bărbat de 24 de ani, din Bucureşti, a fost dispusă, de Judecătoria Târgovişte, măsura arestării preventive pentru 30 de zile.Acesta este bănuit că, în cursul lunilor ianuarie şi martie a.c., ar fi sustras mai multe catalizatoare de la autoturisme parcate pe raza municipiului Târgovişte.Totodată, în cursul lunii martie, instanţa de judecată a admis propunerea organelor de cercetare penală şi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, a doi bărbaţi, în vârstă de 29 şi 40 de ani, bănuiţi că ar fi ajutat la comiterea furturilor. Cei doi sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la furt calificat.Poliţiştii continuă cercetările sub coorodnarea procurorului de caz, urmând ca la finalizarea acestora să se propună soluţie prin unitatea de parchet competentă.