FRF, ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI

În cadrul şedinţei de Comitet Executiv al FRF din 28 ianuarie 2019 au fost aprobate documente importante pentru integritatea şi desfăşurarea activităţii fotbalistice conform celor mai bune practici la nivel european.

Codul de Etică, Codul de conduită al FRF, Politica FRF Anticorupţie şi Politica FRF privind Cadourile şi Ospitalitatea vor reprezenta repere pentru o mai bună înţelegere a participării la fenomenul fotbalistic în spiritul toleranţei zero faţă de corupţie.

„Echipa FRF respecta deja aceste principii, aşa ne-am format şi aşa am funcţionat. Acum însă, în concret, am devenit prima Federaţiei din Europa Centrală şi de Est care are un Cod de Etică aprobat”, a punctat Răzvan Burleanu, preşedintele FRF.

Documentele s-au aflat în dezbaterea Comitetului Executiv încă de la finalul anului trecut.