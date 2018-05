Fraţii Marin sunt pregătiţi pentru o nouă provocare „CRED CĂ A VENIT MOMENTUL SĂ FACEM PASUL CĂTRE CIRCUITUL PROFESIONIST DE K1”

Share This





















Pentru sportivii dâmboviţeni legitimate la Marin Marius Mihai Martial Arts Târgovişte a venit momentul unei schimbări. O spune chiar creatorul clubului şi omul care a avut grijă ca elevii săi să devină super-campionii de azi:

„Cred că este timpul să facem pasul şi către profesionism. Avem experienţă necesară pentru a face acest lucru. Nu am luat de unul singur această decizie, m-am consultat cu băieţii şi am realizat că este timpul să acceptam şi meciuri la profesionişti K1. Pentru început aş vrea ca adversarii lor să aibă aceeaşi vârstă sau cel mult un an peste şi aceeaşi categorie de kilograme. Marin George Mihai va face în mai 19 ani. La categoria 70 kg poate este cel mai valoros sportiv de Wushu Kung fu din ţară în ultimii 4 ani. A dovedit acest lucru fiind multiplu campion naţional, dublu campion european 2015 şi 2018 şi Vicecampion European Wushu Kung fu Sanshou 2016, dublu campion naţional K1 Light şi câştigător al cupei mondiale K1 Light 2016. Următorul pe listă este fratele său, Marin Ovidiu David 17 ani şi 65kg este categoria lui, foarte aproape că valoare că şi fratele său, este multiplu campion naţional Wushu Kung fu, dublu Vicecampion European 2015 şi 2017 şi Medaliat cu bronz în 2018 Wushu Kung fu, dublu campion naţional K1, Medaliat cu bronz la cupa mondială k1 2016, Medaliat cu bronz la campionatul mondial Unificat de K1 full. Următorul pe listă, Marin Alexandru Gabriel, care în ultima vreme a reuşit să aducă rezultate excepţionale pentru Târgovişte şi Romania, la fel că fraţii săi este multiplu campion naţional Wushu Kung fu, dublu campion naţional K1 light, Vicecampion European Wushu Kung fu 2017, campion european Wushu Kung fu 2018, locul 3 la cupa mondială K1 light 2016 iar în 2017a reuşit să devină dublu campion mondial la două probe diferite, K1 light şi K1 full, 15 ani şi 60 kg este categoria lui. Avem câteva meciuri programate în această vară, aşteptăm oferte echilibrate că categorie de vârstă şi kilograme”, a spus Mihai Marius Marin, tatăl şi mentorul sportivilor.