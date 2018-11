FRAŢII MARIN NU SE MAI OPRESC DIN CÂŞTIGAT MEDALII

Share This





















Cel mai mare concurs de arte marţiale din România a fost găzduit în weekendul trecut de Sala Sporturilor din Târgovişte, acolo unde 450 de sportivi, practicanţi ai celor mai importante stiluri la nivel internaţional s-au luptat în cadrul competiţie „Judgement Day – World Cup 2018”.

In cadrul acestei competiţii majore, clubul târgoviştean Marin Marius Mihai Martial Arts Târgovişte a reuşit să obţină un număr impresionant de medalii, confirmând că rezultatele anterioare sunt rezultatul unei munci titanice pe care aceştia o fac în sălile de antrenament.

Fraţii Marin au impresionat din nou. Cei trei elevi şi fii ai antrenorului Marius Mihai Marin au obinut şase medalii de aur, fiecare dintre cei trei reuşind să urce de câte două ori pe prima treaptă a podiumului concursului de la Târgovişte.

Dintre cele 15 medalii câştigate de sportivii dâmboviţeni, 8 au fost de aur, 5 de argint şi două de bronz, acesta fiind un adevărat record pentru clubul târgoviştean.

Performanţele elevilor săi au fost catalogate de către antrenorul Marius Mihai Marin ca fiind excepţionale: „Nu e uşor pentru noi să ne menţinem în top. Fiecare medalie obţinută la asemenea competiţii înseamnă o responsabilitate mare. Când eşti primul în fiecare întrecere, toată lumea aşteaptă rezultate din partea ta. La Cupa Mondială Judgement Day 2018 au fost prezenţi sute de competitori, iar concursurile au fost foarte grele. Sunt mulţumit şi îi felicit pe băieţi pentru ce au realizat. Am avut un an 2018 de excepţie. Pe acestă cale vreau să mulţumesc târgoviştenilor, sponsorilor noştri şi tuturor celor care ne-au susţinut şi ne susţin. Mulţumesc sponsorului nostru Flax Computers şi reperezentantul acestuia Adrian Florescu. Mulţumim Federaţiei Române de Freestyle Kickboxing şi Adrian Dejanu Adrian”, a spus reputatul antrenor târgoviştean.