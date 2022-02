FR BASCHET A ANUNȚAT CALENDARUL DE LICENȚIERE A ANTRENORILOR

1 0

Colegiul Central al Antrenorilor din cadrul FRB a stabilit calendarul de licentiere a antrenorilor de baschet pentru 2022 si va informeaza asupra programarii clinicurilor de antrenori care vor fi organizate in perioada urmatoare. Durata unui clinic, care in functie de prevederile legale in vigoare pe perioada pandemiei Covid-19 se poate desfasura si on-line, este de 2-4 ore.

Calendar:

1. Clinicul 1 – perioada 24-28.02 (data probabilă 28.02.2022)

• Tema 1 – Prezentare Regulament program licențiere – modificari, noutati – Alina Moanta, Florin Nini

• Tema 2 – Prezentare linie metodica si conceptia unitara de pregatire – Alina Moanta si Dan Berceanu

• Tema 3 – Prezentare clinic Pecs -13 -14 ianuarie – Alin Saftel

2. Clinicul 2 – perioada 28.03 – 1.04 (data probabila 28.03.2022)

Tematica corespunzatoare categoriei de juniori U12 – U14

3. Clinicul 3 – perioada 27-29.04 (data probabila 28.04.2022)

Tematica corespunzatoare categoriei de juniori U15 – U18

4. Clinicul 4 – perioada 16-20.05 (data probabila 16.05.2022)

Tematica corespunzatoare categoriei de juniori U18 – U20

5. Clinicul 5 – data 06.06.2022

Tematica corespunzatoare categoriei seniori

Totodata, mai jos gasiti programarea sesiunilor de licentiere:

Sesiune licentiere 1 – 10.06 -12.06.2022

Sesiune licentiere 2 – 24.06 -26.06.2022

Sesiune licentiere 3 – 08 -10.07.2022

CCA face si urmatoarele precizari:

Datele precizate in calendarul de mai sus pot suporta modificari in functie de calendarul competitional de juniori si seniori. Acestea vor fi comunicate pe site-ul CCA cu cel putin 7 zile inaintea desfasurarii acestuia.