FOTBALUL „SE JOACĂ” ONLINE

Share This





















Comisia Tehnică a FRF a decis ca juniorii şi junioarele de la loturile naţionale să beneficieze şi în aceste zile de proiectul educaţional Football Management Skills.

În luna octombrie a anului trecut, membrii Comitetului Executiv al FRF au aprobat implementarea unui program educaţional la toate reprezentativele. Obiectivul acestuia este construirea noilor generaţii de tricolori cu jucători mai bine adaptaţi fotbalului profesionist, capabili să îşi consolideze stabilitatea financiară, expunerea media adecvată, să aibă un regim nutriţional sănătos, un echilibru mental şi un traseu sportiv în spiritul integrităţii.

Astfel, pe lângă Codul de Etică pe care fotbaliştii îl au la dispoziţie în cantonamentul echipei naţionale, aceştia să aibă parte şi de cursuri pe durata perioadei petrecute la lotul naţional.

Programul educaţional cuprinde 7 module:

” Relaţia cu Media & Social-Media

” Anti-doping & Nutriţie

” Management financiar

” Educaţie

” Integritate ” Mental Coaching ” Egalitate şi Diversitate & Responsabilitate socială

Tricolorii U18 şi U16, primii cursanţi

Fiecare lot naţional are minimum 5 acţiuni pe an, iar planul era ca modulele menţionate să se desfăşoare în cantonament. Programul a debutat în luna februarie, la lotul Under 18, adică generaţia 2002 calificată la EURO 2021, turneul final pe care-l vom găzdui.

Astfel, înainte de a pleca într-un stagiu de pregătire în Spania, la La Manga, jucătorii naţionalei U18 au participat la un curs de social media susţinut Departamentul Comuni

care al FRF. De asemenea, la generaţia 2004, doctorul Şerban Damian, nutriţionist sportiv acreditat CIO, şi doctorul Mihai Meiu, medic primar medicină sportivă, le-au ţinut tricolorilor cursul referitor la „Anti-doping şi nutriţie”.

Având în vedere situaţia în ceea ce priveşte pandemia COVID-19 şi faptul că jucătorii sunt izolaţi la domiciliu, Comisia Tehnică a Federaţiei Române de Fotbal a decis să implementeze programul online, prin intermediul unei platforme de video-conferinţă.

În perioada 31 martie – 3 aprilie au avut loc întâlnirile pe tema „Anti-doping şi nutriţie”. Medicii loturilor naţionale le-au vorbit tinerilor juniori şi junioarelor despre importanţa unei nutriţii sănătoase şi le-au oferit sfaturi în ceea ce priveşte hidratarea, dar şi recomandări pentru a preveni infectarea cu virusul SARS-COV-2.

Au urmat apoi, în perioada 6-10 aprilie, cursurile în ceea ce priveşte relaţia cu media şi comportamentul pe social media, cursuri ţinute de reprezentanţii Departamentului de Comunicare: George Ştucan şi Gabriel Berceanu.