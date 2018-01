Fostul preşedinte al Chindiei Târgovişte, consilier al primului-ministru GICĂ POPESCU A ACCEPTAT PROPUNEREA LUI MIHAI TUDOSE

Share This





















Premierul Mihai Tudose a anunţat miercuri la Antena 3 că fostul internaţional Gică Popescu a devenit consilierul său, urmând să se ocupe de pregătirile necesare meciurilor pe care România le va organiza în cadrul Campionatului European de Fotbal 2020.

„În 2013, România s-a bătut în piept că organizează o grupă de la CE de fotbal. Am bătut palma cu UEFA, am fost foarte mândri în momentul ăla. Nu s-a făcut nimic. Ne trebuiau patru stadioane”, a relatat Tudose, spunând că riscăm să ne facem de râs dacă nu reuşim organizarea acestui eveniment.

El a spus că a discutat cu vicepremierul Marcel Ciolacu şi au ajuns la concluzia că este necesar un specialist care să se ocupe de tot ceea ce implică un astfel de eveniment, printre criteriile luate în calcul fiind şi acela conform căruia ar trebui să fie persoane cunoscută de UEFA şi care să fie la rândul ei familiarizată cu instituţia, titrează news.ro. „Am găsit nişte oameni extraordinari care se pricepeau să facă o bancă, o autostradă. Domnul Ciolacu a zis să luăm pe cineva care a făcut fotbal. Pe cineva care ştie unde e UEFA. S-a discutat cu soluţia respectivă, în decembrie. Care a vrut să vadă dosarul, să ştie în ce se bagă. Azi a zis da. De azi am un consilier nou, îl cheamă Gică Popescu”, a declarat premierul.

El a spus că la discuţia iniţială, Gică Popescu a venit însoţit de Gică Hagi.

„I-am spus că îi mulţumesc că de azi îţi nenoroceşti din nou viaţa. Nu ştiu dacă i-am făcut un bine. Sunt convins că şi Gică Hagi va da o mână de ajutor. Când i-am chemat la Guvern în decembrie, erau mai timoraţi. Le-am spus că noi trebuie să fim timoraţi”, a afirmat şeful Guvernului.

România a primit în 2014 dreptul de a organiza pe Arena Naţională trei meciuri din cadrul fazei grupelor CE din 2020 şi o partidă din optimile de finală.