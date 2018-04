Fostul jucător descoperit şi crescut la FCM Târgovişte face spectacol în tricoul lui Dinamo DANI POPA, PRIMA „DUBLĂ” ÎN LIGA I

Share This





















Dinamo a taxat-o pe FC Voluntari la fiecare greşeală din apărare. Daniel Popa, de două ori, May Mahlangu şi autogolul lui lonuţ Balaur au fost „gloanţele mitralierei” Bratu în victoria cu 4-2.

Fără Gabi Torje, lăsat din nou în afara lotului, din cauza kilogramelor în plus, Dinamo s-a distrat în deplasarea de la Voluntari.

Dinamo a taxat-o pe FC Voluntari la fiecare greşeală din apărare. Daniel Popa, de două ori, May Mahlangu şi autogolul lui Ionuţ Balaur au fost „gloanţele mitralierei” Bratu în victoria cu 4-2.

Fără Gabi Torje, lăsat din nou în afara lotului, din cauza kilogramelor în plus, Dinamo s-a distrat în deplasarea de la Voluntari.

Fundaşii centrali l-au trădat pe Claudiu Niculescu în prima repriză. Cosmin Achim a gafat la reuşita lui Daniel Popa, iar Balaur a trimis cu capul în propria poartă, după centrarea lui Dan Nistor. Între cele două goluri ale „câinilor”, Deac şi Moldoveanu s-au întrecut în ratări la cele două porţi.

Scorul pauzei, 3-0 pentru Dinamo, a fost stabilit de Mahlangu, aflat la a doua etapă consecutivă cu gol marcat. Sud-africanul a înscris la capătul unui contraatac de senzaţie.

Imediat după pauză, Daniel Popa a reuşit prima sa dublă în Liga 1. L-a taxat din nou pe visătorul Achim, care a fost înlocuit după doar câteva minute.

Mincă i-a refuzat hat-trick-ul atacantului dinamo-vist, înainte ca ilfovenii să forţeze o improbabilă răsturnare de situaţie. Abia intrat pe teren, Adrian Voicu a dat semnalul revenirii pentru gazde, iar Balaur s-a revanşat pentru autogol cu reuşita care a stabilit scorul final.

Dinamo este lider în play-out, cu şapte puncte peste FC Botoşani, care joacă luni, pe terenul lui ACS Poli Timişoara.