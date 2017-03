Fostul director general al S.C. Electrica S.A, sub control judiciar şi anchetat de DNA pentru luare de mită

Share This





















loan Folescu, fostul director general al S.C. Electrica S.A, se află sub control judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 22 martie 2017. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 22 martie 2017:”În ordonanţa procurorilor se arată că, în cauză, există date şi probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 2010 -2013, inculpatul Folescu loan, în calitate de persoană cu funcţie de conducere în cadrul S.C. Electrica S.A., a pretins şi primit de la o persoană un comision ce varia între 30% şi 50 % (în total 6.811.328 lei) din cuantumul a cinci contracte de consultanţă încheiate între S.C. Electrica S.A. şi societatea acesteia din urmă.

Banii respectivi au fost pretinşi şi primiţi în legătură cu atribuirea şi, ulterior, derularea, în condiţii avantajoase, a contractelor respective.

Mecanismul de remitere a banilor a fost unul complex, fiind implicate mai multe societăţi pe care persoana prestatoare a serviciilor le controla. Ulterior, prin intermediari, sumele de bani erau remise cash inculpatului Folescu loan.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Folescu loan trebuie să respecte următoarele obligaţii:

a) să se prezinte la organul de urmărire, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat,

b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinţei,

c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat,

d) să nu părăsească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului,

e) să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar,

f) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.

lnculpatului i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpatului Folescu loan i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată într-un comunicat al DNA.