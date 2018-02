Fostele componente ale CSM-ului au făcut spectacol în meciul cu Finlanda ACVILELE AU BĂTUT ÎN FINLANDA

Share This





















Echipa naţională de baschet feminin a României a obţinut o victorie la scor, 80-59, în faţa naţionalei Finlandei, în a treilea meci al campaniei de calificare la FIBA Women’s EuroBasket 2019.

Partida s-a jucat la Helsinki, iar tricolorele au condus pe toată durata partidei, acest lucru permiţându-i selecţionerului Dragan Petricevic să ruleze pe parchet întreg lotul de 12 jucătoare.

Meciul a consemnat şi debutul în naţionala de senioare a tinerei Irina Părău (17 ani), cea care a jucat aproape 4 minute şi a contribuit cu 1 recuperare în statistica României.

Cea mai bună marcatoare a României a fost Ashley Walker, cea care a fost aproape de doubledouble, cu 17 puncte (1×3) şi 9 recuperări. Au mai marcat: Annemarie Godri-Părău 16p, Ancuţa Stoenescu 10p (2×3), Elisabeth Pavel 10p, Sonia Ursu 8p, Gabriela Mărginean 7p (1×3), Gabriela Irimia 5p, Ioana Ghizila 3p (1×3), Teodora Neagu 2p, Dora Ardelean 2p.

Imediat după partida, Ashley Walker a declarat: „Astăzi, toate fetele am intrat pe teren hotărâte să ne facem jocul de care suntem în stare. Am fost extrem de determinate, antrenorul nostru ne-a pregătit foarte bine pentru această partidă şi mă bucur că noi am triumfat, deşi a fost un joc epuizant din punct de vedere fizic pentru ambele echipe”.

La rândul lui, Dragan Petricevic a spus: „A fost un bun joc de baschet astăzi. în ciuda rezultatului, nu ne-a fost uşor să câştigăm în faţa Finlandei, am muncit foarte mult, am alergat extraordinar de mult. Mă bucur că, mental, am fost extrem de pregătiţi pentru acest joc epuizant fizic. îmi felicit jucătoarele, este victoria lor, fără dubiu. Jos pălăria pentru risipa de efort pe care au făcut-o. De asemenea îmi felicit şi staff-ul, cu toţii am făcut o treabă foarte bună împreună”.

Pentru România urmează miercuri partida contra Sloveniei, de asemenea în deplasare.