FOSTA CAMPIOANĂ TRANSFERĂ DE LA ECHIPA DE PE LOCUL OPT Secţia de baschet a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte a anunţat primele trei achiziţii pentru noul sezon competiţional

Dupa ce a primit girul federaţiei de specialitate de a se înscrie în noul sezon competiţional, conducerea secţiei de baschet a clubului dâmboviţan a facut primele trei achiziţii pentru viitoarea stagiune.

Şefii CSM-ului au convins-o pe Larisa Tomas sa mai joace un sezon la Târgovişte şi a mai adus doua foste componente ale ocupantei locului opt în campionatul trecut, CSBT Alexandria.

lata ce a aparut pe pagina de Facebook a clubului târ-goviştean în ultimele zile:

Larisa Gabriela TOMA înca un an la Târgovişte! Legendara jucatoare Larisa Toma este fosta componenta a echipei naţionale a României şi jucatoarea cu cea mai mare experienţa în activitate în acest moment în LNBF. Multipla campioana şi câştigatoare a Cupei României a mai jucat de-a lungul carierei la Polfa Pabianice, LKS Lodz, AZS Poznan, în Polonia, iar în România la Rapid Bucureşti, Sepsi Sf. Gheorghe, ICIM Arad, SCM Craiova, CSU Alba lulia şi CSM Târgovişte. Larisa este foarte iubită de publicul târgoviştean şi suntem siguri că va fi, pentru încă un sezon, una dintre jucătoarele de bază ale echipei noastre.

„Alina Mihaela CHIVU va juca la CSM Târgovişte şi în sezonul viitor! Astăzi am ajuns la o înţelegere cu Alina şi suntem în discuţii avansate pentru alte jucătoare care să completeze lotul echipei noastre de baschet”, au declarat şefii CSM-ului. Baschetbalista de 27 de ani, măsoara 1,75 m, este fostă componenta a loturilor naţionale şi înainte să vină la CSM Târgovişte, a mai jucat la nivel de seniori pentru CSBT Alexandria.

Shanita ARNOLD va juca pentru Municipal Târgovişte. Americanca va îmbrăca tricoul echipei noastre, după cinci ani petrecuţi în Liga Naţională de Baschet Feminin din România, la CSBT Alexandria. Shanita are 28 de ani, este originară din Texas – USA şi joacă pe postul de fundaş, având o statistică bună în sezoanele jucate pentru echipa din Alexandria.