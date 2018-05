Fondurile alocate proiectelor pentru investiţii în sectorul pomicol au fost epuizate

Share This





















Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă că fondurile disponibile prin submăsura (sM) 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole” din sesiunea actuală, au fost epuizate, fiind atinsă limita de 200% din alocare.

Pentru sM 4.1a, AFIR a primit online în sesiunea din acest an 291 de solicitări de finanţare în valoare totală nerambursabilă de 170,4 milioane de euro. Alocarea financiară, disponibilă pentru sesiunea anuală de depunere a cererilor de finanţare a investiţiilor la nivel naţional a fost de 85 milioane de euro.

„Numărul mare de proiecte, cât şi faptul că plafonul financiar pentru depunerea cererilor de finanţare a fost epuizat arată clar un interes major pe care investiţiile în sectorul pomicol îl au în ultima perioadă. Dacă la primele sesiuni am constatat o anumită reţinere din partea solicitanţilor, iată că în acest moment lucrurile se îndreaptă în direcţia bună. Este şi o consecinţă a faptului că am reuşit să simplificăm multe aspecte pe care beneficiarii ni le-au semnalat şi să fim mai aproape de ei în acest proces, deloc uşor, al depunerii de proiecte în sectorul pomicol.” a precizat Directorul general al AFIR, Adrian CHES-NOIU.

Depunerea proiectelor în cadrul acestei sesiunii s-a oprit înainte de termenul limită prevăzut în anunţul de lansare pentru că valoarea publică totală a proiectelor depuse cu un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate a depăşit 200% din alocare (excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase). Sesiunea de depunere a proiectelor pentru investiţii în exploataţii pomicole prin sM 4.1a a fost lansată în data de 27 decembrie 2017. Termenul limită iniţial de depunere a cererilor de finanţare a fost de 30 iunie 2018.