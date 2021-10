Fonduri de 15 milioane de euro disponibile pentru proiecte educaționale ce folosesc spații exterioare – apel competitiv

Folosirea spațiilor exterioare pentru educație face obiectul unui apel de proiecte lansat de Ministerul Educației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Apelul competitiv „Educație nonformală în sistem outdoor” are o alocare de 15,04 milioane de euro și urmărește finanțarea unor activități care se desfășoară în afara școlii de clasă, în special în spațiile amenajate prin intermediul proiectului, inclusiv în aer liber, potrivit unei informări Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

13,12 milioane sunt alocați pentru regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, 1,92 milioane pentru București-Ilfov.

Valoarea eligibilă a unui proiect este de min. 101.000 euro, max. 350.000 euro.

Potrivit comunicatului MIPE, „scopul lansării acestui apel este creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar și dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție, precum și îmbunătățirea competențelor personalului didactic, astfel încât să fie asigurate servicii educaționale de calitate, în armonie cu nevoile elevilor și promovării unei școli incluzive”.

Ce fel de proiecte pot obține finanțare:

Finanțarea europeană este disponibilă, potrivit MIPE, pentru acțiuni activ-participative, interactive, centrate pe copil, programe socioeducaționale de dezvoltare cognitivă, activități educaționale pentru dezvoltarea și obținerea de competențe, cluburi și ateliere/cercuri pe domenii de interese care ajută la dezvoltarea aptitudinilor socio-emoționale, de autoexprimare, cu accent pe dezvoltarea limbajului.

Sunt vizate și activități interdisciplinare pentru prevenirea și tratarea analfabetismului funcțional, activități pregătitoare pentru preșcolari și elevi care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, dar și activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, prin sport, artă, educație în aer liber și alte tipuri de activități care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, creativitatea sau abilitățile de leadership. Plus: activitățile de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă sau cele care vizează creșterea stimei de sine ori educația inter-culturală.

Beneficiarii vizați de proiecte

Potrivit anunțului MIPE, „vor beneficia de rezultatele finanțării elevi din

învățământul preuniversitar obligatoriu (clasele 0-X), în special elevii din grupurile vulnerabile și elevii aparținând minorității roma, elevi din mediul rural și cei cu dezabilități, elevi din comunitățile dezavantajate socio-economic. Totodată, proiectul are în vedere și dezvoltarea competențelor personalului didactic și personalului de sprijin din învățământul preuniversitar obligatoriu”.

Cine poate depune proiecte: